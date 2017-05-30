На Львівщині стартував пілотний проект Міжнародної організації праці

Державна служба України з питань праці спільно з Міжнародною організацією праці впродовж квітня – серпня 2017 року проводить пілотну інспекційну кампанію щодо виявлення фактів незадекларованої праці у чотирьох областях України, зокрема і у Львівській області.

Пілотна інспекційна кампанія проводиться з тим, щоб поширити діяльність Держпраці ( в частині інспекції праці) на неформальну економіку. Ця робота здійснюватиметься на основі співпраці з іншими органами державної влади та соціальними партнерами.

Основною метою проекту є не лише виявлення фактів неофіційного працевлаштування, але й з’ясування причин, які його зумовлюють. Насамперед, Головним управлінням Держпраці у Львівській області проводитиметься інформаційна складова Пілотної інспекційної кампанії, яка передбачає роз’яснювальну роботу щодо інформування роботодавців, працівників та інших груп населення про намір проведення інспекційної кампанії та виділення певного часу на те, щоб роботодавці та працівники оформили належним чином трудові відносини.

Про семінари та інші заходи, які відбудуться в межах інформаційної кампанії, повідомлятиметься на сайті ГУ Держпраці у Львівській області.

Також реалізовуватиметься інспекційний блок, в межах якого проводитимуться інспекційні відвідування підприємств галузі будівництва та сфери торгівлі з метою виявлення фактів незадекларованої праці. Для інспектувань було обрано саме такі галузі, оскільки, як показали дослідження, на Львівщині переважає нелегальна зайнятість саме у будівництві та у сфері торгівлі.

До слова, інспекційні відвідування здійснюватимуться відповідно до нового Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017. № 295 та набув чинності 16.05.2017.

Сектор взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків та з питань Євроінтеграції ГУ Держпраці у Львівській області

Трускавецький вісник

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