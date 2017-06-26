№74494 На Львівщині стартував Пілотний проект

Державна служба України з питань праці спільно з Міжнародною організацією праці впродовж травня-вересня 2017 року проводить пілотну інспекційну кампанію щодо виявлення фактів не задекларованої праці у Львівській області у торговельній сфері та галузі будівництва.

У зв’язку із цим, впродовж травня-вересня 2017 року Головним управлінням Держпраці у Львівській області проводиться інформаційна складова Пілотного проекту, яка передбачає інформування про проведення кампанії і роз’яснювальну роботу щодо інформування роботодавців, працівників та інших груп населення про намір проведення інспекційної кампанії і виділення певного часу на те, щоб роботодавці, працівники мали змогу добровільно у встановленому законом порядку оформити трудові відносини.

Враховуючи вищевикладене, представниками Дрогобицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Львівської області та робочою групою з питань легалізації та виплати заробітної плати, проведено виїздні зустрічі з керівниками підприємств будівництва, торгівлі та семінар-наради з фізичними особами-підприємцями, що працюють у сфері будівництва та торгівлі.

На зустрічах та семінарах вкотре наголошувалося про забезпечення найманих працівників заробітною платою не менше встановленого законодавством мінімуму в умовах відпрацьованого повного місяця, належного оформлення трудових відносин та легалізації виплати заробітної плати.

Крім того, було наголошено, що з 16.05.2017 року набув чинності Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017року № 295.

Дрогобицьке об’єднане

управління ПФУ

Львівської області

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