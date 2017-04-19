На Львівщині учасники АТО отримали у власність майже півтори тисячі гектарів землі

З початку запровадження ініціативи про забезпечення учасників АТО земельними ділянками у Львівській області військовослужбовці та їх сім`ї отримали у власність 5681 земельну ділянку загальною площею 1492 гектари. Ділянки призначені для будівництва, садівництва та ведення особистого селянського господарства.

З цієї кількості рішень головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області видано 3657 наказів про надання військовослужбовцям у власність земельних ділянок загальною площею 1031,5 гектара. Землі розташовані поза межами населених пунктів. Учасники АТО приватизували ділянки переважно для ведення садівництва (3179 земельних ділянок), особистого селянського господарства (436 наділів) та індивідуального дачного будівництва (42 ділянки).

Також Головне управління Держгеокадастру у Львівській області надало учасникам АТО та членам їх сімей 3406 дозволів на розробку документації із землеустрою. Наразі триває процес оформлення ділянок у власність.

Найбільше наказів про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки видано для учасників АТО у Пустомитівському (1195), Жовківському (1034) та Бродівському (635) районах Львівської області.

Ще 2024 земельні ділянки, в межах населених пунктів, військовим надали за рішенням місцевих рад Львівщини. Ці землі військові використають переважно для будівництва індивідуальних житлових будинків (1562 земельні ділянки).

Довідково. Надання у власність земельних ділянок учасникам АТО здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що такий громадянин не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідного цільового призначення та надав документ, який посвідчує його участь в АТО

На сайті Держгеокадастру розміщена покрокова схема дій для допомоги учасникам АТО та членам родин загиблих воїнів, котрі бажають отримати земельні ділянки.

Прес-служба Держгеокадастру

Трускавецький вісник

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