На Львівщині визначать кращих підприємців області

З метою відзначення кращих суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснили вагомий внесок у підтримку та розвиток підприємництва Львівської області оголошується конкурс на визначення переможців в номінаціях: “Краще мале підприємство Львівщини”, “Краща жінка – підприємець Львівщини” та “Кращий молодий підприємець Львівщини”. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

Переможців у кожній із номінацій нагородять під час урочистого заходу “День підприємця – 2018″, який відбудеться на початку вересня. Детальну інформацію щодо умов участі у конкурсі можна отримати за телефонами: 299-92-279, 261-27-13. Пропозиції щодо учасників приймаються до 17 серпня 2018 року на е-mail: torg.loda@gmail.com або за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 425.

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