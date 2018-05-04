На Львівщині завершився етап чемпіонату України з ралі «XVI Ралі Галіція»

By  | 08.05.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, на території Львівщини (Дрогобицький, Старосамбірський, Сколівський, Турківський райони, м. Трускавець та м. Борислав) відбувся І етап чемпіонат України з ралі «XVI Ралі Галіція».

Змагання відбулись за ініціативи Автомобільної федерації України та Галицького автомобільного клубу під егідою Міністерства молоді та спорту України за активного сприяння управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Дрогобицької, Сколівської Старосамбірської, Турківської райдержадміністрацій, Трускавецької та Бориславської міськими радами.

Традиційно чемпіонат України «Ралі Галіція» приваблює найсильніших пілотів – чемпіонів України з ралі та іноземних спортсменів.

У цих перегонах взяли участь 33 екіпажі з Львівської, Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Одеської, Чернівецької, Черкаської, Харківської областей, а також іноземні спортсмени з Німеччини, Латвії, Литви та Польщі.

За звання найвправніших і найшвидших було представлено екіпажі на машинах різних моделей від Subaru Forester — до ВАЗ 2101.

Особливості траси:

Загальна довжина маршруту «XVI Ралі Галіція»- 326 км, з них 144,8 км – спецділянки. Кількість спецділянок – 10.

Загалом у змаганнях з ралі було розіграно 7 комплектів в 5 класах: N4, 2 WD, 2 WD Open, 4 WD Open, RC 2 за якими визначено переможців в абсолютном та командному заліках.

Результати І етап чемпіонат України з ралі «XVI Ралі Галіція» розподілились наступним чином:

В абсолютному заліку перемогу здобув Janis Vorobjovs (Латвія) на автомобілі Mitsubishi Lancer, ІІ місце посів Ганджа Борис (м. Київ) на автомобілі Mitsubishi Lancer, ІІІ місце – Козлов Олександр (м. Київ) на автомобілі Subaru Impreza.

В командному заліку призові місця розподілились:

1. «MOST» (м. Київ) – 82 очки

2. «482 Rally» (м. Київ) – 80 очки

3. «IAMC RALLY TEAM TRUSKAVETS» (м. Трускавець Львівської області) – 65 очок.

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