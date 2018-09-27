На Львівському будівельному форумі обговорили роботу онлайн-платформи ПРОЗОРА ДАБІ та питання «будівельної амністії»

За ініціативи Департаменту ДАБІ у Львівській області та Львівської ОДА в рамках Осіннього будівельного форуму проведено спільну нараду для учасників будівельної галузі регіону. Зокрема, обговорювалися питання практичного застосування оновлених нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності, а також впровадження механізмів прозорості та відкритості дозвільних процедур у будівництві з метою протидій корупції.

У заході взяли участь директор ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя Іван Шпилевський, директор Департаменту ДАБІ у Львівській області Роман Желих, директор Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Оксана Ткачук, представники будівельних компаній, експертних та проектних організацій, керівники новоутворених органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю при органах місцевого самоврядування.

На нараді поінформували, що сьогодні ДАБІ передусім адміністративно-консультативний партнер учасників будівельного ринку, який готовий надавати необхідну допомогу та відкрито обговорювати і вирішувати існуючі проблеми.

«Публічність і прозорість роботи з усіма суб’єктами містобудування на засадах партнерства, успішна реалізація реформи децентралізації системи держархбудконтролю, реформування дозвільних процедур у будівництві – це ті системні зміни, які стали початком незворотних якісних процесів у сфері містобудування», – зауважив директор Департаменту ДАБІ у Львівській області.

Відкрита система розгляду дозвільних документів ПРОЗОРА ДАБІ – це механізм забезпечення прозорості дозвільних процедур у будівництві. Йдучи на цей крок Держархбудінспекція переводить свою діяльність у публічну площину.

За словами Романа Желиха, із початком роботи онлайн-платформи ПРОЗОРА ДАБІ замовнику будівництва вже не потрібно буде шукати, куди зателефонувати, до кого звернутись, щоб дізнатись, що з його документами. Він зможе отримати цю інформацію в режимі онлайн.

Цей сервіс стане своєрідним індикатором якості роботи посадових осіб держархбудконтролю. Достатньо проаналізувати термін реєстрації документів та час розгляду, щоб зрозуміти чи є зловживання та затягування процесу або ні.

У рамках зустрічі також обговорили питання «будівельної амністії». Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 3 липня 2018 року № 158 затвердив порядок проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію самобудів. Серед них – приватні, садові та дачні будинки, господарські будівлі, споруди сільськогосподарського призначення з незначним класом наслідків, збудовані на земельних ділянках відповідно до цільового призначення.

Учасників ознайомили з необхідним переліком документів для введення самовільно збудованих будинків у експлуатацію та поінформовали, що на відміну від попередніх, ця “будівельна амністія” є безстроковою, а отже всі матимуть можливість узаконити своє будівництво.

Прес-служба ДАБІ України

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