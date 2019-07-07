На місце голови Дрогобицької РДА претендують нові люди та старі політики

Вчора, 9 липня, Президент України своїми розпорядженнями звільнив біля 70 голів райдержадміністрацій. Серед звільнених – і голова Дрогобицької РДА Андрій Шевкенич. Його обов’язки наразі виконує Руслан Щерба.

Але цілком очевидно, що вже найближчим часом буде призначено нових голів РДА. На місце голови Дрогобицької РДА є ряд претендентів, причому як з числа молодих людей, які досі не займалися політикою, так і старих кадрів. Так, за нашою власною інформацією, серед тих, хто може очолити Дрогобицьку РДА з числа «нових», називають Ореста Саламаху, Володимира Наконечного, Миколу Лагодича, Сергія Чурбанова. Не виключено, що ДРДА може очолити хтось з її попередніх керівників – Михайло Сендак, Михайло Винницький чи Степан Рудницький. Називаються й інші прізвища, зокрема тих, хто пробував домовлятися про посаду голови ДРДА в минулі роки з середовищами попереднього глави держави та попереднього очільника облдержадміністрації.

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