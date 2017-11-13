На місці колишнього пункту ДАІ може бути автостоянка

By  | 13.11.2017 | Filed under: Новини

На місці розташування пункту ДАІ на перехресті вулиць Помірецька та Шашкевича можна облаштувати автостоянку. Таку ідею під час оперативної наради 13 листопада озвучив мер Трускавця Андрій Кульчинський. За словами міського голови, зараз в цьому районі міста, де споруджено ряд багатоповерхівок, є велика проблема із паркуванням автомобілів. Розміщення паркінгу на території, яку раніше займала ДАІ, сприяло б вирішенню проблеми завантаженості автівками цього мікрорайону.

Присутній на нараді начальник Трускавецького відділення поліції Богдан Собко зауважив, що ідея має право на існування і її можна реалізувати. Щоправда, плату за паркування поліція брати не може, бо не є окремою юридичною особою, однак продумати як зробити, щоб виручені від паркування машин кошти йшли на потреби покращення матеріально-технічної бази поліції, можна.

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Новини Трускавця та регіону

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