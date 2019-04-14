На Міжнародну премію Івана Франка претендують вчені з Канади, Італії, Польщі та України

Міжнародна рада експертів визначила шістьох номінантів Міжнародної премії ім. Івана Франка 2019 року.

Цього року на здобуття Премії було подано 27 наукових робіт з 22 університетів: Канади, Італії, Сербії та України.

Відповідно до Положення, члени Ради експертів під час відбору номінантів керувалися власними знаннями, а також порівнювали наукові роботи, які претендують на здобуття Премії, за наступними критеріями: наявність інноваційних та оригінальних підходів у дослідженні; концептуальність, системність та критичність дослідження; міжнародний контекст і рівень наукового дослідження.

За результатами оцінювання наукових робіт, поданих на Міжнародну премію імені Івана Франка, у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук» члени Ради експертів рекомендують до розгляду журі:

1. монографію «Война цивилизаций: Социокультурная история русского похода Наполеона» професора Українського католицького університету ВАДИМА АДАДУРОВА (Україна);

2. монографію «На зорі модерності. Руськомовне василіянське книгодрукування XVIII століття» професора Варшавського університету ІОАННИ ҐЕТКИ (Польща);

3. монографію «Українці і поляки на Наддніпрянщині, Волині й у Східній Галичині в ХІХ-першій половині ХХ ст.» професора Львівського національного університету ім. Івана Франка БОГДАНА ГУДЯ (Україна).

У номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» на розгляд журі представлено:

1. монографію «Пізнай самого себе». Неоплатонічні джерела у творчості Г. С. Сковороди» доктора філології Міланського університету МАРІЇ ГРАЦІЇ БАРТОЛІНІ (Італія);

2. монографію «Imperial Urbanism in the Borderlands» доктора філософії університету Торонто СЕРГІЯ БІЛЕНЬКОГО (Канада);

3. монографію «Долітописна мовна історія українців» професора Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка КОСТЯНТИНА ТИЩЕНКА (Україна).

Цьогоріч до Міжнародної ради експертів увійшли 26 науковці із 8 країн світу: України, США, Канади, Італії, Австрії, Польщі, Словаччини та Хорватії.

Усі шість робіт-номінантів буде передано на розгляд Міжнародного журі, яке засідатиме у Відні 21-23 червня.

Церемонія нагородження лауреатів Премії відбудеться 27 серпня на батьківщині Івана Франка – у м. Дрогобичі. Лауреати Премії нагороджуються грошовою винагородою та золотим знаком.

Нагадаємо, Премію засновано 2015 року онуком Івана Франка — Роландом Франком.

Лауреати премії попередніх років:

У 2016 році першим лауреатом Міжнародної премії імені Івана Франка став Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-Католицької церкви, кардинал Католицької церкви – Любомир Гузар.

У 2017 році у номінації “За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики” лауреатом став професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів – Міхаель Мозер, а в номінації “За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук” нагороду здобув академік, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка – Олег Шаблій.

У 2018 році у номінації “За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики” лауреатом стала професор Українського католицького університету (Львів) та Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник, а в номінації “За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук” переміг доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі.

Також читайте