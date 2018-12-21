На Орівсько-Уличнянському нафтогазовому родовищі відновлять десять свердловин

У четвер, 27 грудня, в селі Грабовець Стрийського району, відповідно до стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу Львівщини, в межах проекту «ІПВГ – (ініціативи прозорості видобувних галузей): регіональний рівень», відбулась нарада щодо «Стану розробки та перспективи збільшення видобутку вуглеводнів на Орівсько-Уличнянському нафтогазовому родовищі». Про це інформує прес-служба Львівської ОДА

Участь у нараді взяли представники Стрийської, Дрогобицької та Сколівської райдержадміністрацій, голова Грабовецької ОТГ, Орівської, Доброгостівської, Верхньостинавської, Уличненської сільських рад, на території яких розташоване Орівсько-Уличнянське нафтогазове родовище, представників видобувного підприємства ПАТ «Укрнафта», НГВУ «Бориславнафтогаз», а також експерт ГО «Агенція розвитку та співробітництва».

«У межах наради порушили проблемні питання щодо стану видобутку вуглеводнів (нафти і газу), отримання рентних платежів громадами, перспективи з нарощення видобутку, а також плани відновлення свердловин з ліквідаційного фонду», – повідомив заступник директора департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА Михайло Грет.

Крім цього, об’єктивну та вичерпну інформацію щодо планів надав операційний менеджер НГВУ «Бориславнафтогаз» Андрій Барабаш, який зазначив, що на родовищі є достатня кількість потенційних свердловин для відновлення, які пробурені в минулому (до ста свердловин), із застосуванням в них методів інтенсифікації припливів та новітнього обладнання для нарощення видобутку.

Отже, за результатами системного підходу нафтогазовидобувного підприємства до вирішення складних виробничих питань із видобутку нафти і газу, очікується відновлення до десяти свердловин, що суттєво вплине на збільшення видобутку вуглеводнів на родовищі.

Від відновлення 10 свердловин сільські громади, а в майбутньому Трускавецька ОТГ, отримають додаткові кошти для вирішення соціально-економічних питань на місцях. Сподіваємося, що з часом прийде черга і на відновлення решта 90 свердловин, які сприятимуть добробуту та процвітанню Трускавецької ОТГ, на території якої знаходиться Орівсько-Уличнянське нафтогазове родовище.

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