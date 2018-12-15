Розвиток національної правової думки як сукупності теоретичних знань і уявлень про державу, право зумовлюються різними чинниками. До них зокрема належать релігійні, конфесійні, соціальні, національні, політичні, економічні, культурні. В різні історичні періоди роль та значення цих чинників були суттєво відмінні. Це характерно для правової думки всіх народів. Не є винятком і українська правова думка.

Українська правова думка в Галичині вбирала в себе найкращі здобутки правової теорії та практики. В Україні останні десять років спостерігається тенденція до використання прав людини як інструменту у політичній боротьбі за владу. Український народ у тяжких випробуваннях захищає своє право на свободу.

Про проблему дотримання прав людини як одної з найгостріших у світі висвітлювалось на дискусійній розмові «На перетині думок», яка відбулася 14 грудня в центральній міській бібліотеці м. Трускавця. Участь у розмові взяла фахівець Бюро правової допомоги Софія Габрівська, яка професійно відповідала на запитання аудиторії. Головний спеціаліст Бюро правової допомоги представила присутнім книгу «Проти насильства», яка знайомить з правовими відносинами громадян у нашій державі.

До тижня права для користувачів було оформлено книжкову виставку «Права громадян – турбота держави» та плакат «Незнання своїх прав обмежує».

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар читальної зали Трускавецької ЦБС

Також читайте