На початку листопада у Трускавці пройде черговий кінофестиваль «Корона Карпат»

1-4 листопада 2018 року у Трускавці пройде VII кінофестиваль “Корона Карпат”.

Офіційна програма фестивалю складається з:

- Першої конкурсної програми національного кіно (ігрові односерійні фільми від 60′ і більше). Для участі в Національній конкурсній програмі допускаються ігрові повнометражні українські фільми всіх жанрів, завершені після 1 січня 2017 року. Фільми Повнометражної категорії розглядаються за умови наявності цифрового носiя типу DCP для показу в кінотеатрі та HD цифрових відео файлів для показу журі.

- Другої конкурсної програми «Дипломні роботи» (перший професійний ігровий фільм тривалістю від 30′). Для участі в Національній конкурсній програмі допускаються ігрові українські фільми всіх жанрів, завершені після 1 січня 2017 року. Фільми даної категорії розглядаються за умови наявності HD цифрових відеофайлів.

Фільми, які до цього уже демонструвалися на території України чи інших держав, можуть бути запропоновані до участі в програмі.

Фільми вироблені в Україні (або за участю України в якості країни-співпродюсера) можуть бути запропоновані до участі в програмі до 15 вересня 2018 р.

Крім конкурсної організуються позаконкурсні програми:

- Золота колекція світового кіно

- Презентація фільмкомісій України

- Програма дитячого кіно

- Програма «Світ очима місцевих кінематографістів»

- Творчі зустрічі з провідними акторами України

- Проведення щорічної творчої зустрічі в Спеціалізованій школі для дітей з порушенням опорно-рухового апарату м. Борислав.

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