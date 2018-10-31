«Хай Бог допоможе. Рушаймо, панове,

За неньку-Вкраїну у праведний бій!»

1 листопада 1918 року було відновлено історичну справедливість – українці в Галичині перебрали владу в свої руки. Це був найкращий день історії, коли над вежами княжого города Львова замаяли синьо-жовті прапори.

30 жовтня в читальній залі Трускавецької центральної міської бібліотеки відбувся тематичний вечір «На порозі нової України», присвячений 100-й річниці утворення Західно-Української Народної Республіки.

Згадуючи ці історичні події та пов’язуючи їх з нашим сьогоденням, працівники бібліотеки підготували інсценівку, яка відтворила останню нараду українського військового комітету під командуванням сотника Дмитра Вітовського. В ній активну участь взяли юнаки Мороз Мар`ян, та Володимир Ляшко, які є активними користувачами нашої бібліотеки. До глибини душі всіх присутніх зворушили світлі постаті героїв, які ціною свого молодого життя обороняли західні кордони української землі.

Бо лиш одна Вкраїна-мати,

Де хвилі неба голубі!

За неї жити і страждати,

За неї вмерти в боротьбі!

Запрошені на тематичний вечір переглянули відеохроніку подій і фільмографію спогадів тих днів. Також до їхньої уваги була представлена викладка літератури про життя і діяльність видатних громадсько-політичних діячів ЗУНР.

Підготувала Ірина Вахнич, провідний методист Трускавецької ЦБС

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