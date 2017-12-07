На посвячення таблички на пам’ятнику Патріархові Йосифові Сліпому приїхав очільник «Батьківщини» Львівщини (фоторепортаж)

By  | 07.12.2017 | Filed under: Публікації

Сьогодні, 7 грудня, біля пам’ятника Патріархові Йосифові Сліпому у Трускавці, який урочисто освятили минулої неділі, відбулася невеличка скромна подія – освячення таблички, яку не встигли виготовити до дня відкриття пам’ятника. Після короткої молитви та чину освячення, які звершив настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці о. Володимир Бондарчук, присутні зробили спільне фото на пам’ять. В заході взяли участь в основному члени Трускавецької міської організації партії «Батьківщина» (керівник Руслан Крамар).

Серед почесних гостей дійства були секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко, архітектор Орест Скоп, скульптор Ярослав Скакун, автор та реалізатор ідеї облаштування благоустрою території Микола Добровольський, меценати спорудження пам’ятника Лев Грицак (генеральний директор ГКК «Карпати», голова МГО «Рада Старійшин») та Михайло Цимбалюк (голова Львівської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина»).

Репортаж з події освячення таблички на пам’ятнику Патріархові Йосифові Сліпому у Трускавці можна буде переглянути на сторінці Інтернет-телебачення «Трускавець Онлайн» на Ю-Тубі.

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