На ралі 300 тисяч, на рекламу курорту – півмільйона, на фестивалі – близько мільйона

Сьогодні, 20 грудня, проходить друге пленарне засідання XLVIII сесії Трускавецької міської ради. Сесія розпочалася із запитів депутатів Святослава Грабовського та Романа Бучковича. Депутат Грабовський розповів про незадовільну якість виконання робіт при облаштуванні ремонту квартир дітей-сиріт, а також зупинився на темах корупції в освіті (збір коштів батьками), облаштуванні зупинок автотранспорту та попросив надати копії актів обстеження житлового фонду м. Трускавця.

Депутат Роман Бучкович зачитав звернення від голови ГО «Довіра» Ігоря Кісака щодо статуї Христа-Спасителя. У заяві стверджується, що спорудження статуї підтримали Владика Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ Ярослав Приріз, настоятелі трьох греко-католицьких та двох православних парафій Трускавця, ряд громадських організацій міста (Рада ветеранів, Асоціація ветеранів МВС України, «Союз-Чорнобиль-Україна»), трускавецький осередок Конгресу Українських Націоналістів. Ігор Кісак звертається до депутатів та міського голови з проханням звільнити громадську організацію від сплати пайової участі, адже мова йде про об’єкт, котрий не має на меті отримання комерційного прибутку, а прославляє місто Трускавець та утверджує одвічні християнські цінності. Замість підтримати цю логічну пропозицію міський голова пригадав «Довірі» несплату коштів за оренду земельної ділянки на вул. Лесі Українки.

Сесія розглядає в основному земельні питання, проте початок її роботи був присвячений питанням бюджетним. Депутати розглянули видатки бюджету-2019, серед яких на проведення авторалі в центрі Трускавця виділяється 300 тисяч гривень, на фестиваль Мусліма Магомаєва 100 тисяч, на фестиваль блогерів 120 тисяч, на фестиваль польсько-української культури 150 тисяч, на кінофестиваль «Корона Карпат» 250 тисяч, на фестиваль гостинності та курортології 150 тисяч, на фестиваль «Трускавка-Фест» 100 тисяч, на співорганізацію Форуму місцевого розвитку 150 тисяч, на прес-тури іноземних журналістів 50 тисяч, на організацію Міжнародного дня туризму 70 тисяч, на участь у київській виставці UITT-2019 40 тисяч, на рекламу в метро Києва та Харкова 200 тисяч, на рекламу на телебаченні 200 тисяч, на фото- та відеозйомку до Дня міста та в інші пори року 50 тисяч, на рекламу курорту в Інтернеті 100 тисяч, плюс видатки на друковану продукцію, підтримку ряду інших фестивалів.

Після дискусії щодо необхідності видатків на ралі та рекламу в метро та друкованих ЗМІ депутати в цілому підтримали такі видатки – 18 голосів «за», 2 «проти».

Сесія проходить в спокійному конструктивному режимі та в передсвятковій атмосфері.

Володимир Ключак

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