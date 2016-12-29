На Різдво – каток

У Трускавці на Різдвяні свята планується запустити льодовий каток. Про це було повідомлено 3 січня під час щотижневої апаратної наради в Трускавецькій міській раді. За словами міського голови Трускавця Андрія Кульчинського, синоптики прогнозують мінусову температуру майже на весь січень, тому варто організувати дозвілля дітей та молоді.

Льодовий каток у Трускавці вперше було відкрито в січні 2010 року. В наступні роки внаслідок теплих зим не було можливості порадувати дітей можливістю катання на ковзанах безпосередньо у Трускавці. Доручення організувати відкриття катка вже цього тижня отримали головний освітянин міста Орест Лобик та керівник водоканалу Володимир Возняк.

Трускавецький вісник

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