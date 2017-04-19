На сесію міської ради завітав народний депутат

20 квітня у Трускавці розпочалася XXVI сесія Трускавецької міської ради. На початку сесії до слова було запрошено народного депутата України Дениса Силантьєва, який у нашому місті-курорті перебуває з робочим візитом. Під час свого виступу олімпійський призер розповів про нещодавно прийняті Верховною радою закони, спрямовані на популяризацію та підтримку фізичної культури та спорту в Україні. Серед цих законів – звільнення закладів фізичної культури та спорту від сплати податку на землю та нерухомість, зняття перешкод щодо фінансування закладів фізичної культури та спорту з обласних бюджетів, прийняття закону про національні види спорту.

- Де розвивається спорт, там зменшується дитяча злочинність, – зазначив під час свого виступу перед депутатами Трускавецької міської ради народний депутат України (фракція Радикальної партії Олега Ляшка), спортсмен-олімпієць Денис Силантьєв.

Нардеп повідомив, що провів зустріч з міським головою Трускавця Андрієм Кульчинським і закликав місцевих обранців більше уваги приділяти розвитку фізкультури та спорту. Серед проектів, які можуть бути привабливими для Трускавця, було названо спортивні бази, фінансування яких може бути здійснене на 90% за рахунок Державного фонду регіонального розвитку.

На кінець свого виступу Денис Силантьєв запросив депутатів та мешканців міста на перегляд фільму «Народжені революцією». Супроводжував нардепа його друг, власник готелю «Клуб рН» у Трускавці Сергій Розора. Зала провела спортсмена-олімпійця аплодисментами.

До речі, в НВК «СЗШ №2-гімназія» сьогодні пройшла зустріч Дениса Силантьєва з учнівським та вчительським колективами, а в ДЮСК «Спортовець» видатний спортсмен-плавець презентує власні авторські методики та дає майстер-клас.

Після цього міський голова Трускавця Андрій Кульчинський привітав депутатів-іменинників і запросив депутатів виголосити свої запити та звернення.

Першим виступив голова фракції «Народного контролю» в ТМР Руслан Цехмейстер, який підняв теми стану ліфта в будинку №14 на вул. Стуса та стану автобусних зупинок у Трускавці. Його колега по фракції Святослав Грабовський звернувся із запитами до знаних у Трускавці публічних людей – Лева Грицака та Руслана Крамара. Нагадаємо, що обидва є членами партії «Батьківщина».

Було в пана Святослава і запитання до міського голови – чому це на деяких фотографіях він стоїть поруч з Левом Грицаком. Напевно, малося на увазі фото зі спільної промоційної поїздки до столиці Азербайджану Баку. Мер дав відповідь депутату на його усне запитання. Порушив «народноконтролівець» тему лазерного шоу на День міста і тему міграційної служби, а також розповів історію чотирирічної дитини-інваліда зі Львова, яка хоче поплавати з дельфінами. Депутат запропонував АТОвцям зібрати гроші для цієї потреби.

Ну і ще одне питання, яке задав Святослав Грабовський, стосується офіційного сайту ТМР. Виявляється, до цього часу не були внесені зміни в положення про офіційний веб-сайт міськради і таким на папері являється так званий «старий сайт» www.truskavets.city.gov.ua. А оскільки цей сайт «офіційніший» від так званого «тестового» www.tmr.gov.ua, то й проекти рішень і самі рішення мали б публікуватися там, вважає голова регламентної комісії.

Про абонплату на газ та електроенергію говорив депутат Андрій Степаненко, а депутат Іванна Кенц-Березюк зачитала звернення мешканців будинків 4 та 6 на вул. Стуса з проханням встановити їм дитячий майданчик. Виявляється, депутат Юрій Наконечний хотів встановити такий майданчик ще близько двох років тому, але свій протест висловили мешканці сусіднього будинку № 78 на вул. Стебницькій, де планувалося облаштувати місце дитячих забав. А на прибудинковій території Стуса, 4-6 відповідного місця немає.

Затвердивши без зволікань порядок денний, депутати внесли зміни в структуру виконавчих органів Трускавецької міської ради, яка збільшується до 129,5 штатних одиниць. Зміни було внесено і в положення про держархбудконтроль та в положення про відділ правоохоронної і мобілізаційної діяльності (щодо сектору з питань цивільного захисту населення).

Перед тим рада заслухала інформацію від представника фірми «ДВ-Екосвіт», яка у Трускавці займається вивезенням твердих побутових відходів, щодо можливих наслідків рішення Бориславської міської ради про заборону завезення сміття з Трускавця на бориславське сміттєзвалище з 1 травня ц.р. Втім, влада району та області навряд чи дозволить, щоб в курортному Трускавці виникла подібна до львівської проблема. Якщо Борислав не прийматиме сміття з Трускавця, то знайдеться інше сміттєзвалище, а от над ударом у відповідь можна подумати. Як не як, а значна частина мешканців цього міста (не хочемо називати його «депресивним») все-таки працює у Трускавці. Зрештою, тема відносин Борислава та Трускавця у сфері прийому сміття далеко не нова, вона була актуальною ще сім років тому, про що свідчить хоча б публікація «Велика Сміттєва Війна» за липень 2010 року (посилання http://protruskavets.org.ua/velyka-smittjeva-vijna-abo-boryslav-ne-dumaje-holovoyu-bo-holovy-v-noho-nema/).

А левову частину часу на сесії 20 квітня депутати приділили розгляду земельних питань. Абсолютна більшість з них проходили як по маслу, зауважень майже не виникало, так що роботу депутатів в цей квітневий сніжний день можна вважати доброю та плідною.

Друге пленарне засідання XXVI сесії ТМР планується провести у вівторок, 25 квітня.

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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