На співробітництво територіальних громад в обласному бюджеті заклали більше п’яти мільйонів

З ініціативи Львівського ЦРМС у 2019 році на Львівщині вперше буде реалізована програма «Підтримки співробітництва територіальних громад» на суму 5,2 млн грн.

Над розробкою програми спільно працювали експерти Львівського ЦРМС, громадської організації “Європейський діалог”, Асоціації місцевих рад “Ради Львівщини” , працівники департаменту економічної політики Львівської ОДА та відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги Львівської обласної ради.

За словами директора Львівського ЦРМС, створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України, Галини Гречин, громади Львівської області наразі доволі слабо користуються інструментом міжмуніципального співробітництва. «Порівнюючи активність нашої області з іншими, хотілося активізувати наші громади до співпраці, а завдяки прийнятій програмі ми отримали серйозний аргумент у вигляді фінансового ресурсу із обласного бюджету. Сподіваємося, що ця можливість стане хорошим стимулом», – додала Галина Гречин.

Основним елементом Програми є Конкурс спільних проектів територіальних громад, який відбуватиметься на умовах співфінансування (не менше 50% – кошти заявників). Максимальна сума дофінансування з обласного бюджету – 1 500 тис. грн. Оцінка проектів здійснюватиметься Експертною комісією.

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