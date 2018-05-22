На святкування срібного ювілею Самбірсько-Дрогобицької єпархії приїде Патріарх УГКЦ

By  | 23.05.2018 | Filed under: Новини

У 2018 році Самбірсько-Дрогобицька єпархія Української Греко-Католицької Церкви відзначає 25-літній ювілей. Єпархію було засновано у 1993 році, а її першим правлячим єпископом став блаженної пам`яті Владика Юліан Вороновський.

Відзначення срібного ювілею триває фактично з початку року і включає в себе презентації, конференції, покази вистави «Дрогобицька Голгофа» та інші заходи. Нещодавно до цієї дати Дрогобицька духовна семінарія підготувала нове науково-популярне видання «Самбірсько-Дрогобицька єпархія: історичні віхи та духовні скарби (1993-2018)» – коротку історію єпархії, починаючи від її джерел у древній Перемишльській єпархії і аж до сучасних днів.

Кульмінацією святкувань стане кінець травня – саме на ці дні запланований приїзд Блаженнішого Патріарха УГКЦ Святослава Шевчука. Як стало відомо, у неділю, 27 травня Патріарх УГКЦ відслужить Божественну Літургію у катедрі Пресвятої Трійці в м. Дрогобичі. Співслужитимуть Главі УГКЦ правлячий архієрей СДЄ Ярослав Приріз, єпископ-помічник Григорій Комар, інші єпископи та священики. Не виключено, що участь у цій Святій Літургії візьмуть і інші достойники Церкви.

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