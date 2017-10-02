На території ландшафтного парку «Підгір`я» санаторію «Карпати» пройшов урок природознавства

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради, нещодавно на території міні-зоопарку готельно-курортного комплексу «Карпати» вчителі СЗШ №3 м. Трускавця провели урок природознавства. Вчительки Ореста Хом`як і Наталія Кирчей вирішили внести креатив у вивчення природознавства та прищепити любов до природи на прикладі живих тварин. Тому педагоги провели урок для маленьких першокласників «на виїзді». Діти були в захопленні від побаченого, адже могли спостерігати за поведінкою тварин, дивлячись на них з близької відстані.

Нагадаємо, що міні-зоопарк санаторію «Карпати» на території ландшафтного парку «Підгір`я» започатковано з ініціативи генерального директора оздоровниці Лева Грицака. Ця місцина вважається однією з найкрасивіших у Трускавці, тут часто можна зустріти весільні пари, які фотографуються, гостей з різних санаторіїв міста-курорту, а також небайдужих до краси та природи місцевих мешканців.

Також читайте