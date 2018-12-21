На території Львівщини прогнозують ускладнення погодних умов

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології по території Львівщини 2-3 січня очікується ускладнення погодних умов.

2 січня пориви вітру 15 – 20 м/с (південно-західного з переходом на північно-західний), місцями значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця, снігові замети. Температура повітря вночі 0 – 5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. На рівнині відновлення снігового покриву, в горах його приріст.

3 січня збережеться сніг, хуртовини, вночі пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с. Температура повітря впродовж доби 2 – 7° морозу. На дорогах ожеледиця, снігові замети. Продовжиться приріст снігового покриву.

Сніжитиме і в наступні дні. Детальніше про погоду у Трускавці можна довідатися тут.

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