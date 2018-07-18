На території питного водосховища облаштують камери відеоспостереження

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради, на вході до питного водосховища поставлять систему відеоспостереження. Таке рішення адміністрація водоканалу разом з керівниками міста прийняли у зв’язку з системним порушенням мешканцями та відпочивальниками правил поведінки на території озера. Про те, що люди купаються у водосховищі, смітять на території та руйнують огорожу неодноразово надходили скарги, як до міської ради так і до Трускавецького водоканалу.

Як розповів Мирон Мицько, заступник директора ТЗОВ «Трускавецький водоканал», навколо водосховища встановлена огорожа, а також розпочали підготовчі роботи: встановлення стовпів для відеокамер. «Системи відеоспостереження плануємо встановити у двох місцях: на дамбі біля входу й на насосній станції першого підйому», – розповідає Мирон Мицько. За його словами це дасть можливість цілодобово вести відеоспостереження за територією озера та допоможе ідентифікувати порушників. Ціна обладнання близько 30 тисяч гривень. Крім того, спільно з міською радою, буде налаштована онлайн-трансляція, завдяки чому всі користувачі мережі зможуть спостерігати за діями відвідувачів території водосховища.

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