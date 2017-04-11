На Великдень – у Трускавець!

/Програма заходів на Світлий понеділок, 17 квітня/
1. Святкові Пасхальні Богослужіння в храмах міста. Початок о 8.00, 9.00, 10.00 (залежно від парафії та конфесії).
2. Виставка “Арт-ікони по-трускавецьки” біля головної сцени міста. Початок о 16.30. Центральна площа.
3. Майстер-клас з писанкарства. Виставка писанок, презентація великодніх малюнків та аплікацій. Початок о 16.30. Альтанка.
4. Перформанс “Великодні баранці” для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Творча забава від дитячої школи мистецтв ім. Романа Савицького. Початок о 16.30. Центральна площа.
5. Міні-фестиваль “Родинне перевесло”. Концертна програма трускавецьких родин. Початок о 16.30. Центральна площа.
6. «Христос Воскрес!». Виступ Народного хору “Воля”. Початок о 17.00. Центральна площа.
7. Урочиста академія. Відзначення учасників фестивалю “Родинне перевесло” та гала-концерт. Початок о 18.00. Центральна площа.
8. Великодній почастунок від міського голови «Родинне застілля». Початок о 18.30. Центральна площа.
9. Великодній концерт. Концертна програма за участі Народної артистки України Лесі Горової. Початок о 19.00. Головна сцена.
10. Велика гаївка. Традиційна спільна гаївка «Кривий танець». Початок о 19.30. Майдан Незалежності.
11. Волонтерський концерт та частування біля церкви св. Покрови. Початок о 20.00.
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