На Великдень – у Трускавець!

By  | 13.04.2017 | Filed under: Публікації

/Програма заходів на Світлий понеділок, 17 квітня/

1. Святкові Пасхальні Богослужіння в храмах міста. Початок о 8.00, 9.00, 10.00 (залежно від парафії та конфесії).

2. Виставка “Арт-ікони по-трускавецьки” біля головної сцени міста. Початок о 16.30. Центральна площа.

3. Майстер-клас з писанкарства. Виставка писанок, презентація великодніх малюнків та аплікацій. Початок о 16.30. Альтанка.

4. Перформанс “Великодні баранці” для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Творча забава від дитячої школи мистецтв ім. Романа Савицького. Початок о 16.30. Центральна площа.

5. Міні-фестиваль “Родинне перевесло”. Концертна програма трускавецьких родин. Початок о 16.30. Центральна площа.

6. «Христос Воскрес!». Виступ Народного хору “Воля”. Початок о 17.00. Центральна площа.

7. Урочиста академія. Відзначення учасників фестивалю “Родинне перевесло” та гала-концерт. Початок о 18.00. Центральна площа.

8. Великодній почастунок від міського голови «Родинне застілля». Початок о 18.30. Центральна площа.

9. Великодній концерт. Концертна програма за участі Народної артистки України Лесі Горової. Початок о 19.00. Головна сцена.

10. Велика гаївка. Традиційна спільна гаївка «Кривий танець». Початок о 19.30. Майдан Незалежності.

11. Волонтерський концерт та частування біля церкви св. Покрови. Початок о 20.00.

Трускавецький вісник

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