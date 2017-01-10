На вулиці Івасюка зовнішнє освітлення може дочекатися реконструкції вже в цьому році

Мережі зовнішнього освітлення на вулиці Івасюка у Трускавці експлуатуються без капітального ремонту вже 45 років. Про це 10 січня під час щотижневої апаратної наради в Трускавецькій міській раді повідомив Ігор Зубрицький, керівник ТзОВ «Сяйво», яке відповідальне за зовнішнє освітлення в місті-курорті. За його словами, це вже третій гарантійний термін, тому й не дивно, що саме на цій вулиці найчастіше виникають проблеми і мережа освітлення «сиплеться».

Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський зазначив, що на службову записку від Ігоря Зубрицького обов’язково буде відповідна реакція і суму на те, щоб поправити ситуацію з освітленням на вулиці Івасюка, спробують знайти.

Трускавецький вісник

Також читайте