На вихідних в Києві пройде «Країна Франкіана»

By  | 21.05.2019 | Filed under: Новини

У суботу-неділю 25 та 26 травня в Києві відбудеться фестиваль «Країна Франкіана». Про це інформує Міжнародний Фонд Івана Франка. Широкоформатний захід, присвячений пам’яті Івана Франка, пройде під гаслом «Країна Франкіана для дорослих і малих».

Фестиваль включає концертну, виставкову, презентаційну, сувенірну, та ігрову локації, які пропагують творчу і державотворчу спадщину Івана  Франка, культурно-мистецьке та туристично-рекреаційне розмаїття Дрогобиччини.

Центральна подія Фестивалю – урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського учнівського літературно-мистецького конкурсу «Стежками Каменяра».

Відкриє захід заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю України “Верховина”. Крім того, в концертній програмі братимуть участь гурт «Бориславські батяри», «Лабораторія джазу», акордеоніст-віртуоз Василь Клепач та ін..

Фестиваль відбуватиметься з 12:00 до 19:00 за адресою площа Івана Франка. Вхід вільний. Деталі за посиланням www.facebook.com/krainafrankianakyiv

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