На звіті Андрія Шевкенича повідомили про планований злочин

/Дрогобицький район: успіхи та проблеми/

У середу, 13 березня, в Дрогобицькому районному народному домі відбулася важлива подія – звіт голови Дрогобицької РДА Андрія Шевкенича. 300-місний зал не зміг вмістити всіх бажаючих послухати очільника району, тому певній частині людей довелося стояти. Втім, на кінець звіту вже було чимало вільних місць – не кожному під силу витримати більш ніж три години насиченої розмови. Хоча на звіті обійшлося без інцидентів та провокацій, та все ж було кілька важливих моментів, на які слід звернути увагу.

Перший – ненадання слова міським головам регіону. На відміну від попередніх звітів попередніх голів ДРДА, які традиційно проходять в лютому-березні, цьогоріч ні в президію не запросили, ні слова не надавали мерам міст Дрогобиччини.

Другий – замовчування теми Броницького сміттєзвалища. Якщо минулого року це була тема №1 на звіті тодішнього очільника РДА Володимира Шутка, то тепер навіть саме слово «Брониця» не прозвучало.

Третій – ті, хто виступає після звіту, щороку є одними й тими ж людьми. Громадські активісти Лідія Надкернична, Василь Дмитришин, Андрій Брезецький, депутат облради Михайло Задорожний, депутати райради Руслан Цеслів, Микола Мандзяк, сільський голова Медвежі Степан Коваль…

Четвертий – під час звіту, як це не дивно, не було названо прізвища діючого Президента України. Хоча більшість доповіді і Андрія Шевкенича, і заступника голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського була присвячена досягненням діючої влади.

П’ятий – на відміну від звітів міських голів Борислава та Трускавця, в райні не було нардепа Богдана Матківського, а його помічника Богдана Гальчишака, котрий міг би розповісти про співпрацю районної влади і народного депутата, теж не запросили до слова.

Успіхи

Близько години часу з загальних трьох годин зустрічі тривав виступ голови Дрогобицької РДА Андрія Шевкенича. За цей час було сказано про основні напрямки роботи: від ремонту доріг до зрушень в освіті та медицині, від реалізації соціально-економічних проектів до створення нових робочих місць, залучення інвестицій, придбання квартир для дітей-сиріт.

Андрій Шевкенич на посаді голови Дрогобицької РДА перебуває неповних сім місяців. В середині серпня Президент України своїм указом призначив Андрія Івановича на цю посаду, котра була вакантною близько півроку, відколи попередній очільник ДРДА Володимир Шутко написав заяву на звільнення за власним бажанням. Тож звіт Андрія Шевкенича стосувався не так семи місяців його діяльності, як радше останніх трьох років функціонування ДРДА: що зроблено, що вдалося, чим можна похвалитися.

Оскільки звіт голови ДРДА буде опубліковано повністю на офіційному сайті райдержадміністрації, то обмежимося основними тезами, які прозвучали у виступі Андрія Шевкенича:

- За кошти ДФРР в Дрогобицькому районі реалізовувалося чотири проекти на загальну суму 13,4 млн. грн. (добудували школу та відновили системи опалення із застосуванням енергозберігаючих технологій в с. Сторона; реконструювали системи теплопостачання в межах впровадження комплексних заходів з енергоефективності Унятицької середньої загальноосвітньої школа I—II ступеня; провели реконструкцію нежитлової будівлі під дитячий садок в с. Уличне; добудували Новокропивницький НВК І-ІІІ ст.; з обласного бюджету розвитку район отримав 12,5 млн грн на реалізацію п’яти об’єктів, а саме: реконструкція ДНЗ в с.Нагуєвичі; придбання частини нежитлового приміщення колишнього дитячого садочку в с.Верхній Дорожів; капітальний ремонт фасаду приміщення та благоустрій території районного народного дому)

- Протягом звітного періоду у Дрогобицькому районі реалізовано 58 проектів місцевого розвитку на загальну суму 13,7 млн грн.

- До загального фонду місцевих бюджетів Дрогобицького району в 2018 році надійшло податків та платежів в сумі 111 млн 652,1 тис.грн., що становить 116,4% до уточнених річних призначень (95 млн 953,8 тис.грн.). Порівняно з 2017 роком зростання надходжень становить 31 млн 657,9 тис.грн., або 39,6 відсотка, а у порівнянні з 2016 р. – вдвічі.

- Поблизу села Городківка завдяки 95 млн грн інвестицій було відкрите нове Бистрицьке газове родовище. Видобувні запаси Бистрицького газового родовища, виходячи з проведених пошуково-розвідувальних робіт та сейсмічних досліджень, оцінюють в 1 мільярд метрів кубічних. Добовий дебет видобутку газу із двох горизонтів свердловини складає 30 тисяч метрів кубічних. Свердловина облаштована газопроводом і підключена до УПГ «Бистрицьке» ТОВ «Західнадрасервіс», де газ проходить підготовку і в подальшому подається до магістрального газопроводу УМГ «Львівтрансгаз». У травні 2018 р. в цьому ж селі відкрили нове Гірське газове родовище ТОВ «Горизонти». Загальний обсяг інвестицій у Гірське газове родовище склав 82,7 млн грн. У найближчі роки в межах Гірської площі планують провести додаткові сейсмічні дослідження, пробурити 4 пошукові свердловини і збільшити добовий видобуток до 150 тисяч метрів кубічних на добу.

- Протягом 2016-2018 рр капітально відремонтовано 88 км доріг.

- Запущено 17 нових підприємств та виробничих потужностей.

- Створено 516 нових робочих місць.

- Станом на 01.01.2019 р залучено 3 млн дол іноземних інвестицій.

- Протягом трьох років на ремонт доріг в Дрогобицькому районі скерували понад 438 мільйонів гривень. Ремонтні та будівельні роботи на дорогах Дрогобиччини відбувались в межах реалізації Програми розвитку дорожньої інфраструктури за рахунок фінансування з обласного бюджету, за кошти на ремонт та експлуатаційне утримання доріг району та з митних надходжень. За ці кошти проведено ремонтні роботи на таких напрямках, як Дрогобич-Комарно, Меденичі-Летня, Новошичі-Ріпчиці, Східниця-Пісочна, Борислав-Дрогобич, Дрогобич-Самбір та інших автодорогах. У 2019 році для включення в Програму розвитку дорожньої інфраструктури подано пропозиції щодо ремонту доріг в межах району на напрямках Нижанковичі-Стрий, Вороблевичі-Рихтичі, Воля Якубова-Залужани, Мостиська-Самбір-Борислав, Турка-Східниця, Стрілки-Новий Кропивник, Дрогобич-Довголука тощо.

Інформацію, озвучену Андрієм Шевкеничем, час від часу доповнював заступник голови ЛОДА Ростислав Замлинський. Він чітко відповідав на запитання та закиди, а під кінець звіту закцентував увагу присутніх на основному досягненні влади – збереженні миру всередині країни в умовах воєнної агресії РФ. Було показано два відеоролики – перший про події в Харкові 2014 р., коли планувалося створення т.зв. ХНР (Харківської Народної Республіки), а другий – про міць сучасних Збройних Сил України (на пісню «Зродились ми великої години…»).

Окрім Андрія Шевкенича та Ростислава Замлинського виступили також депутати Львівської обласної ради від Дрогобиччини Михайло Задорожний та Ольга Грицик, голова Дрогобицької районної ради Михайло Сікора, представник КУН, колишній секретар Дрогобицької міськради Тарас Метик, сільський голова Медвежі Степан Коваль.

Проблеми

Успіхи успіхами, але нема такого району, де б не було і проблем. Про них зокрема говорилося у запитаннях від представників громадськості.

Однією з найактуальніших проблем є заборгованість по зарплаті медичних працівників. З цим запитанням колективно звернулися представники фельдшерсько-акушерських пунктів сіл району. Андрій Шевкенич пообіцяв, що проблему вирішать до кінця березня.

Іншою проблемою є часті відключення світла. За радянських часів не можна було собі уявити, щоб на свята люди залишилися без електропостачання. Як каже мешканка с. Вороблевичі пані Надія, цьогоріч і на Святий Вечір 6 січня, і на Щедрий Вечір 18 січня люди не мали світла. А відповідно не могли подивитися трансляцію надання Томосу, каже п. Надія. А додзвонитися до живого працівника «Львівобленерго» нереально, нарікає вороблевичанка.

Перевізник Володимир Яртим нарікає на те, що автобуси на Чехію та Польщу не заїжджають на автостанцію в Дрогобичі, і взагалі, в Дрогобичі йому не хочуть надавати землю в оренду. Має проблеми пан Яртим і зі стебницькою владою – по питанні автостанції, будівлю якої він викупив ще в 2012 році. Бачення стебницької влади по цьому конфлікті озвучив Стебницький міський голова Петро Старосольський.

Про різні поточні проблеми району розповіли депутати райради Руслан Цеслів (нецільове використання бюджетних коштів в сфері енергоощадності) та Микола Мандзяк (старокропивницький міст), громадський активіст Василь Дмитришин (вирубки лісу), воїн-АТОвець Тарас Кузьмак (гуртожиток в Стебнику), депутат Рибницької сільради Андрій Брезецький. Останній зокрема підняв тему будівництва дороги до села Майдан та якості питної води в школах району.

Проте найбільш резонансним і промовистим був виступ громадської діячки з Дрогобича Лідії Надкерничної (ГО «Воля України»). Вона повідомила заступника голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського, голову Дрогобицької РДА, депутата Дрогобицької міської ради Андрія Шевкенича, начальника Дрогобицького відділу СБУ у Львівській області Бориса Пнатюхова, керівників Дрогобицького відділу поліції Андрія Біласа та Дрогобицької місцевої прокуратури Юрія Малахівського про те, що у п’ятницю, 15 березня, на сесії Дрогобицької міської ради планується вчинення злочину шляхом підписання договору про будівництво сміттєпереробного заводу. Активістка попросила звернути пильну увагу на аферу, котра затівається в стінах Ратуші Дрогобича.

Володимир Ключак, фото Сергія Матійка

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