Начальник комунального підприємства власноруч спіймав злодія

11 вересня на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді начальник Трускавецького відділення поліції Богдан Собко повідомив, що правоохоронці працюють над справою пограбування ряду гробівців (родинних склепів) на цвинтарі на вул. Стебницькій. Як зазначив головний міліціонер міста-курорту, аналогічні випадки пограбувань мали місце також у Дрогобичі, а минулого тижня і в Бориславі. По факту пошкодження гробівців порушено кримінальне провадження.

Богдан Собко повідомив також, що завдяки пильності начальника одного з відділів Трускавецької міської радив виявлено злодія. Як інформує наше власне джерело, мова йде про начальника одного з комунальних підприємств міста, котрий побачив людину, що несла великий пакет із кабелем. Як виявилося, зловмисник вже не вперше вирізав кабель, щоб спалювати його в лісі біля вул. Сагайдачного і отриману мідь здавати на прийом металобрухту.

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