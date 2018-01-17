Начальника відділу Головного управління Пенсійного фонду на Львівщині визнано винним у порушенні вимог законодавства щодо фінансового контролю

By  | 18.01.2018 | Filed under: Новини

Зазначимо, що прокуратурою області забезпечувалась участь у розгляді апеляційним судом справи про вчинення начальником одного із відділів Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

Зокрема, вказана особа не повідомила про суттєві зміни у майновому стані, а саме – придбання транспортного засобу марки «Opel Astra» вартістю понад 500 тис грн.

Відтак, рішення суду апеляційної інстанції залишено в силі, а порушницю визнано винною та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Рішення суду набрало законної сили.

Крім цього, зазначимо, що жінку звільнено із займаної посади.

Прес-служба прокуратури Львівської області

Також читайте

Tags: ,

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Соборності України присвячується (афіша)
    17.01.2018 | 18:43

    Також читайте“Єдина країна” запрошує на “Різдвяний Трускавець” (0)Запрошуємо на фестиваль “Нова радість стала” та інші заходи в січні (0)У Трускавці вшанують Степана Бандеру в день його народження (0)УРБАН-бібліотека запрошує на вечорниці-хусткування (0)

  • “Єдина країна” запрошує на “Різдвяний Трускавець”
    15.01.2018 | 12:37

    Також читайтеСоборності України присвячується (афіша) (0)Запрошуємо на фестиваль “Нова радість стала” та інші заходи в січні (0)У Трускавці вшанують Степана Бандеру в день його народження (0)УРБАН-бібліотека запрошує на вечорниці-хусткування (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви