Начальника відділу Головного управління Пенсійного фонду на Львівщині визнано винним у порушенні вимог законодавства щодо фінансового контролю

Зазначимо, що прокуратурою області забезпечувалась участь у розгляді апеляційним судом справи про вчинення начальником одного із відділів Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

Зокрема, вказана особа не повідомила про суттєві зміни у майновому стані, а саме – придбання транспортного засобу марки «Opel Astra» вартістю понад 500 тис грн.

Відтак, рішення суду апеляційної інстанції залишено в силі, а порушницю визнано винною та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Рішення суду набрало законної сили.

Крім цього, зазначимо, що жінку звільнено із займаної посади.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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