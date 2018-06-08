Надійне плече

Футбольна команда «Зоря-Трускавець» стала володарем Кубка Героїв Небесної Сотні. Баталії за цей кубок тривали два місяці на футбольних полях Дрогобиччини, і завершилися наприкінці травня. 28 травня остання гра між командами Трускавця та Меденич визначила переможця. Трускавець – лідер!

В кожному селі чи місті, де проходили змагання, футболісти хвилиною мовчання вшановували пам’ять людей, які не повернулись додому з Майдану. Тому ці ігри – це не просто футбол, це ще й лекція патріотизму, вияв шани та поваги до тих, хто поклав своє життя на вівтар Батьківщини в холодні лютневі дні 2014-го.

Нелегко було футбольній команді «Зоря» здобувати цей кубок. Підтримки від влади міста нуль, а кошти потрібні, адже грали наші хлопці переважно на виїзді. На шляху до основного фіналу трускавецька «Зоря» у своїй групі виборола перемогу в команд Уличного, Бистрого, Доброгостова, Новошич, Лішні. Кожна гра була видовищною, але водночас затратною. У важкий час команду «Зоря» підтримали добрі друзі, серед яких першість належить голові ТМО партії «Батьківщина» Русланові Крамарові. Доклалися до перемоги й інші меценати, зокрема знані та шановані у Трускавці та далеко поза його межами Володимир Козявкін (Міжнародна клініка відновного лікування) та Лев Грицак (генеральний директор готельно-курортного комплексу «Карпати»).

У четвер, 7 червня, відбулася зустріч гравців команди «Зоря-Трускавець» з Левом Грицаком. Вона проходила за участі президента «Зорі» Михайла Данилишина та голови ТМО партії «Батьківщина» Руслана Крамара. Футболісти подякували Левові Ярославовичу за підтримку команди, а він в свою чергу запевнив, що й надалі допомагатиме «Зорі» здобувати нові футбольні перемоги.

- Кубок Небесної Сотні, який виграла наша трускавецька команда «Зоря», засвідчує, що варто підтримувати наші спортивні таланти, варто інвестувати у трускавецький футбол, – каже Лев Грицак. – Бажаю «Зорі» нових звитяг, і вірю, що вони будуть!

Під час зустрічі було заторкнуто тему футбольного поля у Трускавці. Лев Грицак пригадав, що наприкінці його другої каденції був розроблений проект будівництва стадіону, приїжджали фахівці зі Львова, зокрема, покійний Степан Лукашик. Жаль, що міські голови, яких було обрано після мене, поклали цей проект під сукно, каже Лев Ярославович. Адже Трускавець з його теперішнім бюджетом має змогу перетворити футбольне поле, теперішній стан якого бажає кращого, на сучасний стадіон.

Футбольний клуб «Зоря-Трускавець» в особі його очільника Михайла Данилишина подякував Левові Грицаку за його допомогу. Після зустрічі футболісти зробили спільне фото з Левом Грицаком та Русланом Крамаром.

Нагадаємо, що Кубок Небесної Сотні трускавецька «Зоря» здобула, провівши 28 травня гру з командою ФК «Меденичі» на стадіоні в с. Доброгостів. Склад «Зорі-Трускавець» у цій фінальній грі був наступним: Ярослав Тхір, Любомир Цісельський, Андрій Федитник, Андрій Юзьв’як, Бодан Чохрій, Василь Юзьв’як, Андрій Босько, Юрій Кулик, Богдан Явір, Тарас Куціль, Антон Притула, Юрій Завилов, Михайло Бобоцько, Олег Бондар, Назар Юрчак, Роман Кекіс, Назар Чайковський, Михайло Данилишин.

Володимир Ключак, фото Миколи Кравціва

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