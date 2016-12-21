Надія без «Батьківщини», «Батьківщина» без Надії

Чи жалкує Юлія Тимошенко про включення до партійного списку Надії Савченко? Чи знала якого кота в мішку вона поставила на першу позицію свого списку? Про що думала вона, від перших хвилин зустрічі з Савченко, коли та, дивлячись на неї поглядом з-під лоба, і не взяла її привітальний вінок? Думаю, Юлія Володимирівна була шокована. Мабуть, Юля хотіла використала Савченко, щоби протягнути «Батьківщину» в парламент, а Надя в свою чергу теж відповіла своєю «карткою».

Швидше за все, Надія Савченко в Росії захворіла (психічно) “Стокгольмським Синдромом”. Ось пару зразків цієї хвороби з Вікіпедії.

Патриція Герст (Patricia Hearst) була захоплена 4 лютого 1974 року групою «Симбіонійська визвольна армія» (Symbionese Liberation Army — SLA). Викрадачі отримали від сім’ї Герст 6 млн. доларів, але дівчину не звільнили. Згодом з’ясувалось, що вона сама захотіла вступити до лав SLA і брала активну участь в групових збройних нападах.

“Стокгольмський синдром” — дружба заручника з викрадачем, психологічний стан, котрий виникає або при довгому перебуванні в полоні, або при захопленні заручників, коли вони (заручники) починають симпатизувати викрадачам,, або навіть ототожнювати себе з ними.

Авторство терміну належить криміналісту Нільсу Бейруту (Nils Bejerot), що увів його під час аналізу ситуації із захопленням заручників, що виникла в Стокгольмі у серпні 1973 року.

Захоплення заручників в Стокгольмі в 1973 році

23 серпня 1973 року о 10.15 Ян Ерік Улсон (Jan Erik Olsson), утікач з в’язниці, не особливо небезпечний злочинець, увійшов до будівлі банку «Sveriges Kreditbank», дістав автомат, зробив постріл у повітря та крикнув щось на кшталт «вечірка починається».

Він узяв у заручники чотирьох працівників банку — трьох жінок і чоловіка, імена заручників: Бірґіта Лундблад (Birgitta Lundblad), Крістін Енмарк (Kristin Enmark), Елізабет Олдґрен (Elisabet Oldgren) і Свен Сафстром (Sven Safstrom). За вимогою Улсона, поліція звільнила і доставила до банку його співкамерника — Кларка Улофсона (Clark Olofsson).

26 серпня поліцейські просвердлили отвір в стелі і сфотографували заручників і Улофсона, однак Улсон помітив наміри поліції і почав стріляти, обіцяючи всіх перебити у випадку газової атаки.

Однак 28 серпня газова атака все ж відбулась. Через півгодини після її початку захоплювачі здались, а заручників вивели цілими та неушкодженими.

Колишні заручники заявили, що боялись не захоплювачів, які нічого поганого їм не зробили, бо вони усі порядні люди, а поліції. За деякими даними, вони за свої гроші найняли адвокатів Улсону й Улофсону, а одна з жінок вийшла навіть заміж за головного нападника на банк.

Івон Рідлі

Журналістка «Daily Express» Івон Рідлі була викрадена в Афганістані талібськими екстремістами у вересні 2001 року і утримувалась ними 11 днів. Після повернення з полону до Лондону Івона прийняла іслам влітку 2003 року і дотримується найсуворіших ісламських поглядів…

Євген Бродзінський

P.S. Нагадаю, що Савченко на «переговорах» із сепаратистами заявила, що чортів там не бачила…

Трускавецький вісник

Також читайте