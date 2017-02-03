Надсучасна котельня у рік економить мільйон гривень

Надсучасну котельню відкрили у Трускавці в День енергоощадності – 11 листопада. Котельня обслуговуватиме Медично-реабілітаційний центр «Перлина Прикарпаття» (знаний як санаторій МВС).

- Рішення про те, що потрібно переходити на енергоощадні технології, було прийнято 10 місяців тому, – розповідає керівник оздоровниці «Перлина Прикарпаття» Олександр Шишко. – За цей час було знайдено компанію, що погодилася за свої кошти побудувати котельню, яка б реалізувала нам теплоенергію. Економія державних коштів за рік складає мільйон гривень.

Фірмою, яка побудувала та ввела в експлуатацію котельню з двох котлів на твердому паливі (деревній щепі), є «Еко-Оптіма» (керівник – Максим Козицький). Підприємство добре зарекомендувало себе на Львівщині, каже заступник міського голови Трускавця Олексій Балицький, зокрема у Старосамбірському районі, де споруджено вітрові електростанції. Приємно, що в екологічно чистому Трускавці запроваджують екологічно чисті технології, – підтримує колегу голова Дрогобицької РДА Володимир Шутко.

Відкриття надсучасної котельні стало вагомою подією не лише для Трускавця, але і для всієї Львівщини. Свідчить про це і присутність на заході голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки. Олег Михайлович радий, що енергія вітру, енергія сонця, енергія дерева, які пропадають даремно, перетворюються в енергетичні потужності, перетворюються в нашу енергетичну незалежність.

Запустивши нову котельню, величезна оздоровниця «Перлина Прикарпаття» в рази зменшить споживання газу, що є і економічним, і політичним чинником. Тому приклад «Перлини Прикарпаття» варто наслідувати – впевнений колишній міський голова Трускавця, екс-заступник глави Львівської ОДА, директор Інституту транскордонного співробітництва та європейської інтеграції Богдан Матолич.

Поважні гості Олег Синютка, Олексій Балицький та Володимир Шутко, а також керівник оздоровниці Олександр Шишко перерізають символічну червону стрічку при вході в котельню. Після чину освячення приміщення котельні, яке здійснив отець-декан трускавецький Петро Івасівка, гості та журналісти мають можливість потрапити всередину, оглянути котли, побачити, як працюють новітні енергозберігаючі технології. Викидів явно менше, ніж від звичайної котельні на газі, оскільки відбувається технологічний процес очистки. Матеріал для горіння є, він значно дешевший від газу. У випадку ж якоїсь непередбачуваної ситуації стара котельня може бути запущена за годину часу – впевнений Олександр Шишко.

Але, як зазначають експерти, нова котельня може працювати без жодних ремонтів як мінімум 10 років, а то й більше. Керівництво області в енергозберігаючих технологіях бачить запоруку успіху та майбутнє цього сектора економіки. Приклад МРЦ «Перлина Прикарпаття», де вирішили спробувати використовувати альтернативні джерела енергії і на цьому економлять великі суми державних коштів, вартує наслідування.

Участь у церемонії відкриття котельні на твердому паливі взяли представники більшості трускавецьких оздоровниць, міський голова Дрогобича Тарас Кучма, депутати Трускавецької міської ради від різних політичних сил (Анатолій Стародуб, Олег Карпин, Андрій Кісак, Андрій Остапчук, Руслан Цехмейстер, Андрій Степаненко, Іван Герльовський, Тарас Матолич, Василь Вовчанський), представники компаній «Еко-Оптіма» та «Нордік», численний десант журналістів зі Львова, всі зацікавлені особи.

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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