Нафталан – двоюрідний брат «Нафтусі» та озокериту

Перелік хвороб, які успішно лікують на курорті Трускавець, може значно розширитися. Тепер крім захворювань сечостатевої та серцево-судинної систем, крім діабету та хвороб шлунково-кишкового тракту у Трускавці зможуть успішно лікувати ще й захворювання шкіри та суглобів. А все завдяки нафталану – продукту, який певною мірою нагадує наш бориславський озокерит.

Нафталанська нафта – це неперевершений медичний засіб у світі. Завдяки нафтеновим вуглеводням він має болезаспокійливу, протизапальну, судиннорозширюючу та антиалергічну дію. Серед шкірних захворювань, які успішно лікують завдяки нафталановій олії – псоріаз, екзема, дерматит, лишай, пролежні, склеродермія, кератодермія, кропив’янка та інші.

Але не лише шкірні захворювання зникають під чудодійним впливом нафталанової олії. Національна академія наук Азербайджану дослідила, що нафталан дає позитивний ефект при лікуванні остеохондрозу, артрозів, атеросклерозу нижніх кінцівок, артритів, а також ряду ЛОР-захворювань – тонзилітів та ринітів.

- Нафталанову олію можна сміливо назвати двоюрідним братом наших «Нафтусі» та озокериту, – каже лауреат Премії ім. О.О. Богомольця НАН України та Премії ім. Т. Торосевича ЗАТ “Трускавецькурорт”, провідний науковий співробітник відділу експериментальної бальнеології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, автор монографії «Жива вода «Нафтуся», кандидат медичних наук Ігор Попович. – Адже її лікувальний ефект зумовлений тими ж активними речовинами, тобто нафтеновими вуглеводнями та ізопарафінами. Нафталанова олія так само як «Нафтуся» та озокерит є похідним, побічним продуктом нафти.

У Трускавці білу нафталанову олію планують застосовувати відразу після підписання відповідних угод про її завезення з Азербайджану та погодження відповідних процедур з Міністерством охорони здоров’я України. Лікарський продукт «Біла нафталанова олія» був офіційно зареєстрований як медикамент МОЗ Республіки Азербайджан (DV № 14-01177), патент отримав Інститут нафтохімічних процесів ім. Ю.Г. Мамедалієва Національної академії наук Азербайджану.

Те, що для застосування білої нафталанової олії в Україні обрано саме курорт Трускавець, є зовсім невипадковим. По-перше, Трускавець неофіційно вважається курортною столицею нашої держави і тут зосереджено не лише потужну діагностично-лікувальну матеріально-технічну базу, але й висококваліфікований персонал. Недарма Трускавець ще називають містом медиків, а серед них є немало фахівців в тих галузях, де нафталанова олія може успішно застосовуватися (дерматологія, отоларингологія, урологія, гінекологія, терапія, стоматологія та ін.).

По-друге, головний офіс Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна», який виступає промоутером цього лікувального продукту, теж знаходиться у Трускавці. Тож голова МА «Азербайджан-Україна» Ельмар Мамедов, який спільно з представниками НАН Азербайджану 5 травня провів презентацію білої нафталанової олії в ГКК «Карпати», переконаний, що цей лікувальний продукт дуже швидко стане популярним в усіх санаторно-курортних закладах – спочатку Трускавця, а потім і інших українських курортів.

Нове – це давно забуте старе. Лікар-дерматолог ГКК «Карпати» Наталія Ясінська пригадує, що ще у 1980-х роках в Харківському шкірвендиспансері, де вона тоді працювала, успішно застосовували нафталан при лікуванні багатьох шкірних захворювань. Тоді нафталан з Азербайджану не був у вільному продажі, а надсилався тільки в спеціалізовані заклади (шкірвендиспансери) по всьому СРСР.

А лікар-терапевт ГКК «Карпати» Неля Марчук пригадує, як в ті ж 1980-ті до Азербайджану їздили наші трускавчани для лікування псоріазу та екзем і поверталися з курорту Нафталан повністю здоровими.

Доля розпорядилася так, що курорт Нафталан в Азербайджані після розвалу СРСР занепав, не зміг втриматися на плаву. Проте залишилася славетна нафталанова олія, яку з великим успіхом можна застосовувати при лікуванні багатьох захворювань на курорті Трускавець.

- Нам потрібно розширювати спектр надаваних послуг і думати над розвитком Трускавця як курорту, – впевнений генеральний директор ГКК «Карпати» Лев Грицак. – Ефективне лікування у Трускавці за допомогою білої нафталанової олії захворювань шкіри, горла, суглобів дозволить збільшити потік відпочивальників і створити ще одну нішу надання медичних послуг. Думаю, що застосування нафталанової олії на нашому курорті після отримання необхідних погоджень у Міністерстві охорони здоров’я стане черговим кроком до популяризації Трускавця як міста здоров’я.

До речі, поштовх домовленостям щодо використання білої нафталанової олії для лікування у Трускавці поклала зустріч генерального директора ГКК «Карпати» Лева Грицака з Президентом Національної академії наук Азербайджану Акіфом Агамехті огли Алізаде під час візиту трускавецької делегації до Баку 6-9 квітня цього року. Зустріч була організована за сприяння голови Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна» Ельмара Мамедова.

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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