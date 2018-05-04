«Нафтусечка»: перші кілограми скинуто!

У квітні в Трускавці стартувала перша комплексна програма зі схуднення та детоксикації «Нафтусечка». Учасники програми під наглядом фахівців крок за кроком долали проблеми з надлишковою вагою та впевнено йшли у напрямку покращення свого здоров`я.

«Нафтусечка» проводиться на базі СПА-готелю «П`ятий океан» та готельно-курортного комплексу «Карпати». Лікарі (терапевт, кардіолог, ендокринолог, дієтолог) та психолог відслідковували зміни у здоров`ї учасників програми, натомість тренери та масажисти своїми вміннями та процедурами допомагали тим, хто вирішив серйозно взятися за вирішення проблеми з вагою.

Перший курс програми схуднення та детоксикації «Нафтусечка» завершився, і вже можна говорити про отримані результати. Так, навіть 6 чи 7 кілограмів, яких вдалося позбутися за 10 діб – це вже результат, особливо для тих, чия вага невпинно зростає щодня. Проте набагато важливішим ефектом ніж скинення зайвих кілограмів є входження в ритм постійної праці над собою. Тому нема сумнівів, що наполегливі учасники програми досягатимуть успіхів і вдома, продовжуючи розпочатий у Трускавці цикл фізичних вправ, навантажень, дотримуючись здорового способу життя та раціонального харчування.

А тим часом у кінці травня стартує новий, вже третій курс «Нафтусечки» (другий курс триває зараз, в ньому бере участь група в складі 12 осіб). Для тих, хто ще не чув про цю програму, повторимо, що це комплексна професійна десятиденна програма схуднення та детоксикації на курорті Трускавець, котра включає в себе ряд заходів, що призводять до очищення організму від шлаків, зменшення ваги тіла за рахунок втрати надлишкової жирової тканини, покращення загального стану організму та настрою, припливу сил та бадьорості, омолодження організму. Під наглядом куратора «Нафтусечки» та лікарів учасник програми щодня проходить певну кількість занять, діагностичних, лікувальних водних процедур, а також має можливість взяти участь в різних розвагах та екскурсіях.

Окрім того програма «Нафтусечка» включає правильне п’ятиразове харчування, фітнес, заняття на тренажерах, аквааеробіку, скандинавську ходьбу, шейпінг тощо. А ще на учасника програми очікують прийом та консультації лікарів різних спеціальностей (кардіолог, ендокринолог, психолог), кисневі коктейлі, ультразвукова діагностика, аналіз крові, прийом «Нафтусі» та інших мінеральних вод Трускавця, пілінги, різні види обгортань, вакуумно-роликовий, антицелюлітний, лімфодренажний та інші види масажу, гідроколонотерапія, мінеральні ванни, ванна «Клеопатра», СПА-капсула та інше.

День учасників програми надзвичайно насичений: підйом, скандинавська ходьба, прийом лікувальних вод, сніданок, фітнес, процедури згідно призначення лікаря, знову прийом трускавецьких лікувальних вод, обід, знову процедури та фітнес, заняття та маніпуляції в СПА-центрі тощо. Навантаження регламентовані відповідно до індивідуальних характеристик кожного учасника програми, подібно як і кількість кілокалорій їжі, котру не можна перевищити протягом дня (1200 кКал). Для жінок бонус – східні танці, які є поєднанням приємного, цікавого та корисного.

Програму курує Микола Фуртак, тренер з групових та індивідуальних аеробних та силових програм, багаторазовий чемпіон області по дзюдо і самбо, багаторазовий призер чемпіонату України з дзюдо і самбо, багатократний чемпіон і призер міжнародних турнірів з боротьби дзюдо, майстер спорту з боротьби дзюдо і кандидат в майстри спорту з боротьби самбо, один з ведучих проекту «Три товстуни».

До участі в програмі запрошуються особи, які мають проблеми з надлишковою вагою тіла (ожиріння), отруєння організму різними шлаками, підвищений артеріальний тиск, захворювання серцево-судинної системи та інші проблеми зі здоров`ям. Ті, хто незадоволений своїм зовнішнім виглядом чи швидким старінням, отримає тут фахові консультації та можливість значно краще виглядати.

Третій курс програми «Нафтусечка» стартує в «П`ятому океані» наприкінці травня. В майбутньому планується, що курси «Нафтусечки» фіксовано починатимуться з четверга, а перерва між курсами становитиме три дні (з понеділка по середу).

Детальнішу інформацію про програму «Нафтусечка» можна отримати на офіційному сайті програми www.naftusechka.com.ua чи за телефоном 096-477-21-55.

Андрій Петрук

Також читайте