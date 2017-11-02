Нахабність і підлість повинні мати кінець

/Відкритий лист голові Львівської обласної ради, голові Львівської ОДА, начальнику Управління Служби Безпеки України у Львівській області, прокурору Львівської області, міському голові Трускавця, депутатам Трускавецької міської ради та всім мешканцям Трускавця/

5 листопада 2017 року в Народному домі м. Трускавця з ініціативи небайдужих мешканців міста-курорту та групи депутатів міської ради відбулися збори громадян з приводу спроби ПрАТ «Трускавецькурорт» ввести з 1 грудня нову форму оплати за відпуск славнозвісної «Нафтусі» – основної лікувальної води, на якій тримається курорт Трускавець.

Переповнений зал свідчив про небайдужість трускавчан до проблем мінвод курорту. І хоча рішення зборів мало здебільшого декларативний характер через поспішність, в якій його готували (як пояснила головуюча на зборах), та з залу прозвучало кілька суттєвих вмотивованих доповнень, що свідчило про мудрість і інтелект присутніх трускавчан.

До зриву голосу мене обурила ситуація, коли перед початком зборів головний редактор газети «Трускавецькурорт» кинула на стіл біля мікрофону в залі пачку газет. Перше речення передовиці в цьому номері починалось з таких слів: «Мудрі люди завжди казали: «Краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти!». Далі «редакційна колегія» прописує відомі речі – хто контролює експлуатацію родовища, скільки сплачено ПрАТ земельного податку і податку за майно (податків на прибуток з доходів працюючих не вказано, бо вони завжди були найнижчими по Трускавцю), хвалять міського голову Трускавця. Закінчують такими реченнями: «Тож маємо надію, наш шановний читачу, що і ви, і більшість трускавчан розуміють і усвідомлюють, що товариство «Трускавецькурорт» роками стоїть на сторожі родовища мінеральних вод. Воно і в подальшому на вищому рівні дбатиме про розвиток гідромінеральної бази курорту. І не дозволить пройдисвітам блокувати важливі процеси подальшого розвитку, перешкоджаючи майбутньому розвитку громади». Підпис – «Редакційна колегія».

Перечитайте ці рядки ще раз і вдумайтеся – який цинізм!!!

За кого нас мають ці донецько-луганські сепари, що заховані за підписом «Редакційна колегія»? Їхні антиукраїнські антидержавницькі настрої і висловлювання я чув, ще будучи на посаді міського голови. Зараз вони вже відкрито в пресі активістів, трускавчан, які переживають за майбутнє курорту, називають дурнями, популістами і навіть пройдисвітами! З цього виходить, що клеймо дурнів вішають на всіх трускавчан, які не згідні з захопленням громадського майна, гідромінеральної бази.

Окрема думка у них про міського голову і тих, хто підтримав рішення сесії міської ради в користь інтересів ПрАТу.

Всім відомо, що попередній міський голова продався ПрАТ за туалет в міському парку, який оформили на його родича. Що ж відбувається з теперішньою владою міста – наразі невідомо. Не хочеться вірити, що погодились на ще один туалет, здавши громаду.

Шкурні інтереси засновників ПрАТ «Трускавецькурорт» по викачуванню найціннішого багатства трускавецької громади – «Нафтусі», недотримання охоронних заходів по її збереженню, вказаних у законодавстві, представляють як процеси по «розвитку громади». Хто ж вони, ці наші «благодійники»?

На сайті «Системи розкриття інформації» вказано, що 99,7% акцій ПрАТ «Трускавецькурорт» належить ТОВ «Поліінвестгруп», засновниками якої є офшорні зони:

- кіпрська компанія «Максімаленд Лімітед»

- британка компанія «ДВ Корпорейшен Лімітед».

Причому британська компанія зареєстрована Кіпрським офшором «Вінок інвестменс лімітед», а також фізичними особами Борисенко Н.О., Кулик О.Ю., Вінокуров С.О., Іоффе Ю.Я., Якубенко П.П. і Якубенко В.П.

Звідки вони родом і хто їм продав майно і багатства народу, яке вони розпродують, грабують і нищать, відомо. Це високопоставлені чиновники профспілок та Фонду держмайна Лобода, Колесников, Стоян, Чечетов. Сприяли їм і наші місцеві діячі, всім відомі. Згідно розпорядження міського голови Трускавця № 164-Р від 24 березня 1999 року відбулася реєстрація ЗАТу. Тоді вводили в оману як мешканців, так і працівників новоствореного підприємства, що це буцімто велике благо для курорту, його розквіту. Зараз маємо офшори, Стояна в Росії, мертвого Чечетова. А ще маємо плоди цього «блага».

Що ж залишилось із переданих з комунальної власності громади в експлуатацію ЗАТу гідрогеологічно-режимної експлуатаційної станції і п’яти родовищ мінвод? Приміщення ГГРЕС підготовлене до продажу, кількість працівників скорочена із 130 до 60. Родовища мінвод «Липки» і «Юзя» втрачені із-за недогляду. Кількість працівників ЗАТ скорочено з 5 700 до трохи більше 300. Суми податків на доходи з фізичних осіб тільки з 2010 року по 2016 рік зменшились у перерахунку на курс долара у 6 (шість!) разів. Ціна на мінеральну воду зросла з 4 тис. 600 грн. за 1 м.3 в 2015 р. до 8 тис. 750 грн. в 2017 р. А з намаганням ввести нові порядки з водою ціна 3 грн. 50 коп. за разовий вхід у бювет ще збільшить ціну на мінводу. І цьому не було б кінця…

Продано 7 корпусів санаторію «Берізка», 6 корпусів санаторію «Каштан», 4 корпуси санаторію «Юність». Санаторій «Весна» проданий відокремленим власникам «Міротелю», санаторії «Рубін» і «Янтар» більше двох років не функціонують. Санаторії «Кристал» і «Алмаз» передані в оренду.

Ще продані: Центральна курортна поліклініка, БОЛ-1, дієтїдальні «Берізка» і «Зоря», озокеритолікарня №2, ПК «Мир», РБУ по Сагайдачного, будинок колишнього ДСУ по бульвару Торосевича, підприємства ОКП і ДВ, які обслуговували парки міста, харчова технологічна лабораторія, корпус радіологічної лабораторії, відкритий плавальний басейн по Бориславській, амфітеатр по вул. Бориславській, туалет біля нижнього бювету. Закрито верхній бювет, що переводить курорт у депресивний стан.

Надкаптажні споруди і передані свердловини (біля 40) не утримуються в належному стані, про що свідчать численні приписи про порушення від відповідних контролюючих органів. В парку, в першій санітарній зоні охорони «Нафтусі» без згоди міської ради, або з мовчазної згоди п. Козира просвердлена свердловина для прісної води, що порушує цілісність ґрунтових шарів, де формується «Нафтуся». І це ще не все…

Які ще аргументи потрібні для діючого міського голови і депутатів міської ради, щоб покласти кінець знущанням над мешканцями Трускавця і належними їм по праву ресурсами, маючи їх за дурнів, популістів і бидло? Сепарам треба вказати їхнє місце!

Кожен добропорядний мешканець повинен стати на захист інтересів громади. Релігійні діячі повинні сказати своє слово, не відгороджуючись від інтересів своїх прихожан, подібно як капелани в армії піднімають дух захисників Вітчизни.

Звертаюсь до голови Львівської обласної ради, голови Львівської ОДА, начальника Управління Служби Безпеки України у Львівській області, прокурора Львівської області, діючого міського голови Трускавця, до всіх депутатів Трускавецької міської ради – врятуйте Трускавець, поверніть громаді незаконно забрану гідромінеральну базу і збережіть її!

Шановні депутати і міський голово, вдячності громади не буде меж, як і гніву, якщо ви цього не зробите. Не доведіть ситуацію до масових акцій протесту.

«Нафтуся» повинна бути тільки у власності Трускавецької громади, а контроль за її станом і видобутком повинна здійснювати Трускавецька міська рада. У вас, шановні депутати, для цього є всі юридичні законні підстави. Конкретний проект рішення міської ради запропонований міською організацією партії «Батьківщина», він розміщений в Інтернет-виданні «Трускавецький вісник».

Я хочу висловити вдячність депутатам міської ради Роману Бучковичу, Святославу Грабовському, голові міського осередку «ВО «Батьківщина» Руслану Крамару, членам МГО «Рада Старійшин», всім мешканцям Трускавця, хто прийшов на збори громади і всім їх організаторам. Єднаймося і переможемо! Я впевнений у цьому!

Щодо ПрАТу, то трускавчани повинні розуміти, що не такі вони всемогутні, насправді вони нас бояться, бо знають, що їхні дії незаконні. Ми повинні оголосити їм анафему, а всі добропорядні люди, які працюють у ПрАТ «Трускавецькурорт», повинні працевлаштуватися в інші підприємства, місця є.

Офшорникам, сепарам, знущальникам, дерибанщикам і псувальникам майна громади не місце в Трускавці!

Вони свідомо знищують курорт Трускавець, в тому числі роблять це і з політичною метою, на що хочу звернути увагу СБУ. Ми мусимо їх зупинити заради майбутнього наших дітей, заради збереження одного з найбільших курортів України!

Закликаю мешканців Трускавця прийти 9 листопада на 10.00 у Народний дім на сесію міської ради, відклавши свої заплановані справи, і вплинути на міського голову та депутатів міської ради по прийняттю важливого рішення – повернення гідромінеральної бази курорту у власність громади.

Дане звернення прошу вважати як повідомлення правоохоронним органам про кримінальний злочин щодо розкрадання і нищення громадського майна з боку власників ПрАТ «Трускавецькурорт» з внесенням інформації в Єдиний Реєстр Досудових Розслідувань, кримінального провадження про вище зазначену злочинну діяльність.

Лев Грицак,

генеральний директор ГКК «Карпати»,

двічі міський голова Трускавця (2002-2010 рр.),

Заслужений лікар України,

Лауреат Державної премії України з будівництва та архітектури,

голова МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця

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