Нагородили Героїв

By  | 05.06.2019 | Filed under: Новини

Сьогодні, 5 червня, голова Дрогобицької районної державної адміністрації Андрій Шевкенич разом з Дрогобицько-Бориславським військовим комісаром Миколою Лисаком вручили відзнаки Президента України “За участь в антитерористичній операції” захисникам Вітчизни — мешканцям Дрогобиччини. Андрій Шевкенич зазначив, що з особливим хвилюванням та гордістю вручає ці нагороди людям, які без сумнівів і вагань стали на захист України від агресора. Отримуючи нагороди, кожен з нагороджених віталися з присутніми у залі працівниками райдержадміністрації новим військовим вітанням “Слава Україні!”. Зала оплесками стоячи подякувала захисникам за їхній подвиг. Всього нагороди отримали 20 військових. Серед них — військовий капелан о. Михайло Коліщак.

Відповідно до Указу Президента України від 17 лютого 2016 року № 53/2016 «Про відзнаку Президента України «За участь в антитерористичній операції», з метою гідного відзначення захисників суверенітету та територіальної цілісності України під час проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, установлено відзнаку Президента України «За участь в антитерористичній операції».

Відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні її проведення, перебування безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення, а також особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.

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