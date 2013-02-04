Найбільш впливова особа Трускавця. Опитування

By  | 04.02.2013 | Filed under: Акценти


Також читайте

Tags:
  • Левко

    Бесарабов В.А. голова Ради ветеранів!!!

  • 1

    в нас місті е люди які працюють по чорним схемам це яворський та бодак які розтавляють по місті кіоски по бульвару Ю.Дрогобича та Бандери і нічого не платять, так як рішенння дае їхній підручний виконком ще треба переглянути приватизацію Базару де яворський мае долю

    • Марта

      Про це всі говорять. А що – Козир ?

  • Коля

    Одні злодії та шахраї, їхні фото мають висіти в міліції на стіні, у розділі ЇХ РОЗШУКУЄ МІЛІЦІЯ

    • Коля

      Єдине, що Козявкін ні при чому.

  • Чоловік

    Дур-для створення сім”ї,а стерв-для драйву…(до Наталі)

  • Наталя

    Пані Світлано, “комунікабельна,…толерантна”- це тому, що дозволяє собі, спочатку не розібравшись,кричати на старшу поважну жінку ?!

  • Vasia Bizon

    На фото люди з абсолютно полярними рівнями та підрівнями впливовості. Двох із викладених на фото я не впізнаю, а Козявкіна В.І. знають і поважають у всьому світі. І впливовість його можна вимірювати міждержавними масштабами. А що за молодий чоловік на першій знимці я взагалі не знаю.

  • Остап

    Громада повинна бути найбільш впливовою.

  • Ані Лорак

    Вже краще жінці бути найбільшою стервою,ніж останньою дурою…

    • Наталя

      Для самої жінки ліпше, коли вона стерва…..але чоловіки більше дур люблять……..

  • Магнум

    Ясно що ті хвалебні оди писали Грицак і Бодак. Бо хто як не я себе сам?

  • http://фейсбук світлана

    А мені найбільше подобається Бодак Валентина —комунікабельна,, розумна,,толерантна.,вміє вислухати , витлумачити і допомогти..,це є важливо для керівника…

    • Наталя

      Найбільша стерва !

  • люди

    Лев Ярославович Грицак – найкращий!

    • Левко

      Тут не питають найкращого а найвпливовішого. З усіх перечислених всі є впливовими а найбільше позитивно впливає на Трускавць це Козявкін В.

    • Лерк@

      Хі-хі.
      Левчик – це є существо, тіпічноє, на жаль, для нашої України, як дорватись до кормушки і доїти-доїти. А зараз не пройшов, так далі ніжками сучить, ой як хочеться назад у Білий дім.
      А трусив мешканцям, що я вже змучився, немає сил, так гарно керувати ГКК, зась мене у раду…
      Впливова людина міста має вимірюватись діями для міста, для мешканців, його бажаннями та результатами покращити місто, а не статками, хоромами, піццеріями. Ці люди в масштабі міста впливові насамперед для себе, як вирішити свою проблему, проблему друзів, колєг, а для міста ТРУСКАВЕЦЬ вони нічого не вирішують. Чи вирішать вони проблеми з збільшенням відпочивальників у місті, створенням робочих місць, гідної зарплати працівників, роботу комуналки, ін? Елементарне питання транспортного сполучення з містом по залізниці, і то повний нуль. А скільки людей втрачаєм – бо не можуть доїхати на курорт.
      Позитивний вплив дає лише лікар В.Козявкін.

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №76158 Требуются кассры в рестораны быстрого питания Москва и Мо.
    16.09.2017 | 02:47

    Кассир Рф, РБ, вид на жительство м/ж до 35 лет, без опыта, обучение в процессе работы, помощь в получении медкнижки (Можно без нее зделаем в процессе) график2/2, 6/1,5/2, смена 8-9-12 часов по желанию. подработки -карьерный рост до директора ресторана.(обучение бесплатное) Возможно проживание за счет работодателя общежитие как правило расположено недалеко от работы. Зароботная плата от [...]

  • Запрошуємо на роботу
    07.09.2017 | 12:23

    Готельно-курортному комплексу «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) на постійну роботу потрібні: - покоївки, - офіціанти (юнаки та дівчата), - кухарі 4 та 5 розрядів, - кухарі, - спеціаліст для виготовлення сирів, - кухонні працівники, - бармен, - касир у спортивний комплекс, - прибиральниця у спортивний комплекс, - працівник по догляду за тваринами, - тракторист-механізатор. [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви