Найкращою виборчою системою для України є двотурова мажоритарка – Безсмертний

Двотурова мажоритарна система абсолютної більшості з висуванням від місцевих партійних осередків найбільш дієва в українських реаліях. Про це у своєму блозі на «Українській правді» заявив політик, віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний.

«Найкращою виборчою системою для України є двотурова мажоритарна система абсолютної більшості з висуванням від місцевих партійних осередків. Не боюсь бути непопулярним у цій позиції. Адже вважаю, що це найдієвіша система народного представництва. Вона найкраще – наскільки це взагалі можливо – дає змогу конкурувати не грошам з грошима, а розуму з грошима», – переконаний політик.

Він зауважив, що місцевий «благодійник» чи столичний «парашутист» можуть засіяти округ і пройти перший тур. Але в другому їм все одно, «скоріше за все, доведеться конкурувати з місцевим громадським активістом, лідером думки, підприємцем, якого знають та поважають тут, саме в цій громаді». І буде потрібно не просто виграти, а набрати 50% + 1 голос.

Безсмертний пояснює, що висування від місцевих партійних осередків важливе тому, що це нарешті поставить політичні партії перед необхідністю вийти з київських кабінетів та почати розбудовувати не паперові, а реальні партійні структури.

«Це означає, що не тільки кандидат від округу буде розумітися на місцевих проблемах, але й партія знатиме, що відбувається в умовному Червонограді Львівської області чи Каховці Херсонської. Це не просто дозволить, а змусить політичні партії ставати тим, чим вони і мають бути – виразником волі та інтересів різних груп громадян. Звідси пряма дорога до зменшення ролі диванних та іменних партій – і зростання ролі ідеології», – зауважив він.

При цьому Безсмертний наголосив, що український парламентаризм потребує кардинальних змін, і це «питання фахової дискусії». «Я схиляюся до двопалатного парламенту», – зазначив він.

Політик пропонує Нижню палату формувати власне за описаною двотуровою мажоритарною. На його думку, чисельність палати – 300 депутатів (1 представник на 150 000 громадян), «як і вчить нас класична система».

У Верхній палаті, вважає політик, має бути рівна кількість представників від кожного регіону, які обираються простою мажоритарною системою. Вони представляють інтереси не окремих громад, а всієї області. Крім того, в складі Верхньої палати повинна діяти Економічна Рада, Рада Влади (створює регламенти для органів виконавчої влади і стежить за їхнім дотриманням), Рада Майбутнього (займається питаннями стратегічного розвитку).

«Необхідною складовою є також Палата Суду, яка за необхідності буде ініціювати розслідування та судові процедури щодо вищих чиновників держави. Вірити, що таку процедуру можуть серйозно вести набрані за конкурсом судді Антикорупційного суду, яким сьогодні в країні немає довіри, доволі наївно», – наголосив Безсмертний.

Прес-служба Романа Безсмертного

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