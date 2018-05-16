Нам важко!

Я, Крамар Мирон Адамович, 92-річний шанувальник трускавецького футболу, звертаюся до вас вислухати мене і при бажанні підтримати мою петицію.

У нашому місті активно розвивається футбол і у 2018 році повноцінно функціонують дві футбольні команди.

Перша команда – це футбольний клуб «Зоря-Трускавець», який є спадкоємцем футбольної команди «Зоря», за яку грав ще мій рідний брат Павло Крамар та легенда Трускавця Роман Різняк-Макомацький, а нині продовжує традиції своїх предків прямий родич також легенди Трускавця Дмитра Данилишина Михайло Данилишин.

Михайло Данилишин відродив команду у 2013 році. З цих пір я не пропустив майже жодної гри рідної команди.

ФК «Зоря-Трускавець» протягом трьох років представляв Трускавець у чемпіонаті Дрогобицького району, останні два роки (2016 та 2017) – на чемпіонаті Львівської області. У зв’язку з відсутністю фінансування з бюджету міста в 2018 році ФК «Зоря-Трускавець» бере участь в Прем`єр-лізі Дрогобицького району. Попри скруту, наші футболісти показують красивий, видовищний футбол і вийшли у фінал кубку «Небесної Сотні» Дрогобицького району.

Другий клуб – це ФК «Вікторія». Цей клуб створений у 2018 році, заявив себе на обласний чемпіонат і зразу отримав фінансування від міського голови у розмірі 300 тисяч гривень. Я не знаю чи там грають трускавчани, але хай щастить цьому клубу і бажаю йому перемог.

Для мене не зрозумілим є те, що тільки-но створена ФК «Вікторія» зразу ж отримує фінансування у розмірі 300 тисяч гривень, а рідна легендарна трускавецька команда «Зоря» залишена поза увагою міського голови, яка, до речі, я пам’ятаю, дуже активно підтримувала п. Кульчинського на виборах, як хлопчики розносили газети і казали «допоможемо Андрію, а Андрій допоможе нам». Сумно!

Я, Мирон Крамар, звертаюся до трускавчан підтримати мою петицію, яка полягає в тому, що як мінімум, фінансування обох команд має бути однаковим. Я закликаю міську владу надати фінансову допомогу ФК «Зоря-Трускавець» у такому ж розмірі як новоствореному ФК «Вікторія».

Трускавчани, не дамо зруйнувати рідну команду, підтримайте її.

Щиро Ваш і до кінця відданий рідному місту і Україні Мирон Крамар

Від редакції «Трускавецького вісника». Підписати петицію можна за посиланням https://e-dem.in.ua/truskavets/Petition/View/22

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