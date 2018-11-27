Напередодні Дня святого Миколая діти побували на виставі в театрі імені Марії Заньковецької

18 грудня група дітей з Дрогобиччини, в тому числі і діти з багатодітних сімей Трускавця, побували на святковій виставі «Диво-квітка» у Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької у Львові. Також діти мали можливість відвідати Різдвяний ярмарок, оглянути красивий зимовий Львів. Візит до театру проходив в рамках проведення культурно-мистецької акції для дітей «Кожна дитина чекає святого Миколая», розповів начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради Роман Коваль.

Окрім квитків на виставу діти-учасники подорожі до Львова отримали ще й солодкі подарунки з нагоди свята св. Миколая.

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