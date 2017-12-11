«Напередодні свят»

Саме так називається мистецька виставка, яку трускавецька родина митців Копчаків черговий раз презентувала у Києві. Цього разу мешканці та гості української столиці з 6 до 16 грудня у славетному музеї-майстерні І.Кавалерідзе можуть помилуватися живописом Юрія та Віри Копчаків та їх дітей: Оксани Голик, Наталії Поліщук, Андрія та Юлії Копчак і маленьких онуків.

Виставка відбувається під патронатом Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму, а також Національної спілки художників України. Партнерське супроводження та інформаційну підтримку здійснює ГО «Європейська інтеграція України» на чолі з Іваном Цегеньком, який є членом громадської ради вищезгаданого Комітету ВРУ.

Творчість родини Копчаків – це калейдоскоп живописних робіт, які розкривають багатство та неповторність карпатської палітри, зачаровують глядача, залишаючи незабутнє враження свята. Художники – члени однієї родини – мають свій індивідуальний стиль, манеру письма від класичного живопису до іскрометного авангарду. Митці – учасники понад 100 персональних, всеукраїнських, міжнародних виставок и пленерів в Україні та за її межами. Понад 50 живописних полотен відомої в Україні та світі родини Копчаків дивують різним світобаченням їх авторів, адже, на думку психологів, у творчій сім’ї важко зберегти індивідуальність та не потрапити під вплив найавторитетнішого митця, а в цій сім’ї таким був батько – Юрій Копчак.

- Для мене живопис – це в першу чергу стан душі, можливість передати людські почуття на полотні, це безтурботний щасливий світ, переповнений радістю та яскравими кольорами, можливість втекти від сірої буденності, це ніби дитяча схованка від дорослих реалій, – розповідає Наталя Поліщук. – І я дуже щаслива, що наші четверо діток і братова донечка Анночка (моя похресниця) з дитинства пробують себе як живописці. Щоправда нам після таких “шедеврів” буває ой як нелегко все відмити, але воно того варте! Адже малювання дозволяє маленькій дитині відчути себе справжньою людиною, формує філософське бачення світу та неабияк розвиває уяву малечі. Саме тому ми вирішили, що на нашій родинній виставці у такому відомому серед митців та киян музеї варто показати і перші живописні спроби наших маленьких продовжувачів роду.

- Дуже символічно, що така виставка відбувається в столиці нашої країни саме перед Новорічними і Різдвяними святами, – розповідає Іван Цегенько. – Адже нам всім, а особливо мешканцям Києва, дуже бракує зараз справжніх позитивних емоцій, різдвяного настрою і відчуття свята. Впевнений, що неперевершені картини талановитої родини зможуть хоч трішки відволікти всіх від сучасної буденності і занурити в чарівний світ мистецтва! Радий, що особисто товаришую з трускавецькими митцями і маю можливість хоч чимось допомогти в популяризації як мистецтва, так і славетного міста Трускавець. Особливо хочу подякувати заступнику Посла Польщі в Україні, який особисто побував на відкритті виставки, що без сумніву показує істинне відношення і повагу до нас братнього народу.

- Віра та Юрій Копчаки 20 років працювали викладачами малювання у загальноосвітній школі, тому у цій родині вчителів дуже поважають змалечку, тай дідусь усе життя пропрацював вчителем української мови та літератури, – розповідає найстарша донька Копчаків Оксана Голик, яка також спробувала себе на педагогічній ниві. – Ми дуже цінуємо титанічну працю вчителів школи №3, де навчаються наші діти, адже дуже важливим є підтримати дитину в її перших кроках на шляху до становлення особистості та вибору професії, а далі вже сама дитина мусить над собою працювати.

- Вже в першому класі було помітно, що Аліса – творча дитина. Адже створюючи роботи з образотворчого мистецтва чи трудового навчання вона старається лише частково дотримуватися шаблону, а далі – політ фантазії. Часто учениця приносить свої малюнки, аплікації, показує їх іншим дітям. Їй це приносить задоволення. Креативність Аліси – прекрасний показник творчих завдатків, – зазначає вчитель молодших класів СШ N3 м. Трускавця Тетяна Олександрівна Боднар. Її колега, Оксана Миколаївна Замлинська, захоплено розповідає про одну із найкреативніших учениць 4-А класу Еліну Поліщук. Вона проявила свою творчу особистість у різноманітних видах мистецтва, займала призові місця у багатьох міських та обласних конкурсах. До вподоби їй і декламування на сцені. Окрім того, Еля пробує себе як юна поетеса, пише вірші.

Отож, у творчій родині виростають творчі особистості, майбутні митці. Хай їм щастить, адже краса врятує світ!

Степан Гнатків

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