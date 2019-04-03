Наркоторговець зі Стрия потрапив за ґрати на 6 років та 6 місяців

By  | 08.04.2019 | Filed under: Новини

Стрийська місцева прокуратура довела у суді вину 30-річного місцевого мешканця, який обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307 КК України (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут), ч.2 ст.307 КК України (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут вчинений повторно), ч.2 ст.309 КК України (незаконне придбання, зберігання та перевезення наркотичних засобів вчинених повторно), ч.2 ст.311 КК України (незаконне придбання та зберігання прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин вчинених повторно).

Встановлено, що зловмисник упродовж 2017 року неодноразово незаконно збував психотропну речовину – амфетамін. Ціну одного пакетика оцінив у 200 гривень.

Крім цього, правопорушник незаконно придбав та зберігав у власному домі засоби для виготовлення наркотиків, зокрема, сірчану кислоту, яка відноситься до прекурсорів. За допомогою заздалегідь заготовлених речовин чоловік виготовляв амфетамін масою 0,64 грами.

Так, Стрийський міськрайонний суд обрав фігуранту міру покарання у вигляді позбавлення волі строком 6 років 6 місяців з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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