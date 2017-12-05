«Народний фронт» став в обороні ПрАТ «Трускавецькурорт»

Народний депутат України Дмитро Стеценко (фракція «Народний фронт») подав Генеральному прокурору України Юрієві Луценкові депутатський запит «Щодо перешкоджанню здійсненню господарській діяльності ПрАТ «Трускавецькурорт». У своєму запиті за №37-С від 15 листопада 2017 року депутат Стеценко просить генерального прокурора «розглянути дане питання щодо виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню даного правопорушення», чим фактично стає на захист структури ПрАТ «Трускавецькурорт».

30-річний депутат, обраний за списком «Народного фронту», оголосив свій запит на засіданні ВРУ 17.11.2017 р. У ньому він вказує, що до нього звернувся колектив ПрАТ «Трускавецькурорт» щодо вчинення групою осіб протиправних дій, спрямованих на перешкоджання здійснення господарській діяльності ПрАТу шляхом умисного знищення та пошкодження майна.

Пошкодження турнікетів на нижньому бюветі в запиті описується так: «…групою осіб було вчинено ряд правопорушень, що призвели до пошкодження майна та значних матеріальних збитків вищезгаданого підприємства, створили загрозливі передумови для ймовірного заподіяння шкоди життю і здоров`ю працівників даного підприємства та відпочивальників в м. Трускавець».

Цікаво, що фігурантом у досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні за фактом пошкодження турнікетів є і міський голова Трускавця 2002-2010 років Лев Грицак, публічні виступи якого на захист та збереження родовища «Нафтусі» і відновлення роботи комунальної ГГРЕС у «Трускавецькурорт» розцінюють як умисне перешкоджання господарській діяльності. Про свій допит у цьому провадженні Лев Грицак розповів 30.11.2017 р. в пості в мережі Фейсбук.

Не менш цікаво, що осередок «Народного фронту» у Трускавці пов`язують з групою екс-мера Трускавця Р. Козира та теперішнього очільника санаторію «Перлина Прикарпаття» П. Іванишина, а підконтрольне їм Інтернет-видання «Джерела Трускавця» у справі конфлікту навколо мінеральних джерел Трускавця однозначно стало на сторону ПрАТ «Трускавецькурорту». Тож не виключено, що «народнофронтівці» Трускавця могли посприяти тому, що захищати інтереси ПрАТ «Трускавецькурорту» на найвищому рівні взявся депутат від провладної партії – за іронією долі, голова підкомітету з питань телебачення та радіомовлення, друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та Інтернету Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики.

Випадковостей не буває, а шила в мішку не втаїш. Отак і у випадку з трускавецьким «Народним фронтом» нарешті стало зрозуміло, на чиїй стороні вони є і чиї інтереси відстоюють. Бо у боротьбі за право контролю над трускавецькими джерелами є тільки два варіанти – або ти з громадою, як Лев Грицак, Ігор Кісак та члени ініціативної групи, або ж ти на стороні ПрАТ «Трускавецькурорту». А що це за структура, яка її історія і хто за нею стоїть, трускавчани добре знають. На власному гіркому досвіді…

Володимир Ключак

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