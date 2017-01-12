Населення чи громада?

Для всіх нас беззаперечним є положення ч. 1. ст. 5 Конституції України, що єдиним джерелом влади є народ. Ст. 6 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає: первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функції і повноважень є територіальна громада.

Ця аксіома є основною фішкою всіх кандидатів в органи місцевого самоврядування під час виборів. Але ставши одним з елементів системи місцевого самоврядування їх свідомість різко змінюється. Вся влада концентрується в руках «царя» та його свити, яка часто не є представником територіальної громади.

Багатотисячна громада, яка є основним суб’єктом місцевого самоврядування, стає заручником абсурдних рішень незначної групи своїх обранців. Вони не хочуть усвідомити, що несуть відповідальність за створення комфортних умов проживання громади, дослуховуватись до її думок та пропозицій з будь-яких питань, віднесених до компетенції місцевого самоврядування. В результаті дрогобичани в багатьох випадках не розуміють і не схвалюють дії влади в медичній та освітній сферах, використанні коштів бюджету, управління комунальним майном та інших питаннях.

Чергове загострення виникло навколо функціонування Дрогобицької гімназії. Статутом гімназії, який затверджено Дрогобицькою міською радою 28.05.2014 р., передбачено додаткові поділи класів на дві групи при вивченні української літератури та математики, що значно вплинуло на результат знань учнів. Для прикладу, гімназія посіла 23 місце в Україні за результатами участі учнів у ЗНО з української мови і літератури. При тому, що аналогічні заклади Стрия – 40 місце, Борислава – 95, Трускавця – 163. А другий результат серед навчальних закладів міста показав Дрогобицький ліцей – 130 місце.

У минулому році гімназії були виділені кошти для сплати за поділи класів. А з 05.09.2016 р. керівник відділу освіти Сушко П. Я. повідомив, що дані уроки ділитись не будуть і відповідно повинно відбутись скорочення вчителів. Дивує така позиція міської влади щодо проблем фінансування. Адже знаходяться кошти на фінансування органів місцевого самоврядування і вони щорічно значно зростають. Так, громада міста витрачає на утримання міської влади: 2014р. – 12,7 млн грн.; 2015р. – 15,2 млн. грн., 2016р. – 18,7 млн. грн., у 2017р. заплановано – 23,2 млн. грн. Ця сума складає понад 11% від планових поступлень до міського бюджету.

Знаходяться кошти і на утримання відділу освіти в розмірі 540 тис. грн., хоча потреба такого підрозділу дуже спірна. А ще скільки публічних коштів громади використовуються на фінансування не першочергових, другорядних проблем. А все це тому, що влада практично безконтрольна.

Крім цього, причиною інциденту може бути позиція керівництва міста щодо працевлаштування на керівну посаду в гімназії потрібної людини. Але ці забаганки влади не повинні зруйнувати позитивні зміни, що проходять в гімназії. Настав час громади міста використати можливості «прямої демократії», передбачені законодавством. Дане питання в порядку місцевої ініціативи повинно бути винесено на розгляд сесії міської ради з попереднім аналізом позиції батьків, громадськості, фахівців. А винайти резерви в бюджеті для фінансування не складає труднощів. Дрогобичани повинні довести, що вони члени територіальної громади, а не населення.

Сергій Юзефів, громадський активіст, м. Дрогобич

Трускавецький вісник

Також читайте