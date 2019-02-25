Наш Кобзар, наша гордість

By  | 07.03.2019 | Filed under: Новини

В славному сузір’ї українських письменників непогасною зорею сяє ім’я Т.Г.Шевченка. Мужицький син, кріпак, школяр сільського дяка-п’яниці, мислитель, патріот-інтернаціоналіст, інтелігент з душею вселюдського милосердя… І все це він – Тарас Григорович Шевченко.

В бібліотеці для дітей м. Трускавця зібрались учні 6-А класу СЗШ №3 (класний керівник Леся Павелкевич) на конкурс знавців творчості Тараса Шевченка, на якому кожен з учасників продемонстрував не лише свої знання, а й здібності, талант, артистизм.

В конкурсі взяли участь дві команди. Команда дівчат – “Кавказ”, команда хлопчиків – “Гайдамаки”. З учасниками конкурсу проведено літературну вікторину “Хто швидше?”, гру-мікрофон “Що я знаю про Т.Шевченка?”, вікторину “Які висловлювання відомих людей я знаю про Шевченка і його “Кобзар?”. Діти розгадували кросворди та головоломки.

Між конкурсами дівчатка заспівали пісні на слова Т.Шевченка під музичний супровід бібліотекаря Лесі Цісінської, Владислав Шукель зачитав власну поезію “Пам’ять про Кобзаря”. Присутні учні розповідали прислів’я, приказки, бувальщини із життя письменника.

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