Наша мета – півмільйона і диверсифікація

Брошура науковця Ігоря Поповича «Жива вода Нафтуся» – це ще одна краплинка в популяризації Трускавця та його цілющих властивостей. Адже промоція курорту – це не лише поїздки за кордон, логотип та хороша логістика, а й наукові дослідження. А ця монографія, котра фактично є найновішим дослідженням королеви мінеральних вод, має вагу саме як предметний доказ того, що автентична «Нафтуся» є тільки у Трускавці і що її лікувальна дія базується не на якихось суб’єктивних відчуттях пацієнта/відпочивальника, а на конкретних параметрах аналізів.

Презентація брошури «Жива вода Нафтуся» пройшла 15 червня в Народному домі Трускавці в рамках початку відзначення Дня міста та Дня медичного працівника. І хоча зал явно не був битком набитий, а працівників міськвиконкому було в рази більше, ніж лікарів із санаторіїв, та все ж ця зустріч вдалася. Хоча б тому, що чітко прозвучали посили (месиджі) влади в особі міського голови та наукового середовища в особі Ігоря Поповича. Науковці зараз в скрутному становищі через відсутність фінансування від держави, тож надіються на підтримку місцевого самоврядування, а влада міста хоче диверсифікації грошових надходжень до міста шляхом залучення не лише хворих, а й туристів.

Виступаючи перед присутніми, Ігор Попович у притаманній йому жартівливій манері натякнув владі міста, що лабораторія, котрою він керує, де-юре не існує, але де-факто працює і досить продуктивно, доказом чому і служить дана брошура. Ігор Львович пожартував, що якщо є кошти на Тіну Кароль і на ралі, то добре було б, якби знайшлися і на науку. За словами науковця, жоден аналіз в жодній поважній лабораторії не обходиться пацієнту безкоштовно, а що вже говорити про аналізи по багатьох показниках наших мінеральних вод, без яких курорт обійтися аж ніяк не може.

Ігор Попович зауважив також, що текст брошури «Жива вода Нафтуся» за сприяння Володимира Ключака опубліковано в Інтернеті, а саме на сайті «Трускавецький вісник» (посилання: http://protruskavets.org.ua/broshura-zhyva-voda-naftusya/). Він висловив сподівання, що книга стане настільною для лікарів всіх трускавецьких оздоровниць та медиків із сусідніх місцевостей, адже в ній чітко, по поличках розкладено основні факти про «Нафтусю» та її лікувальні властивості. В доповнення до цих слів відомий громадський діяч Ігор Пілько зазначив, що варто подумати також над виданням дослідження про «Нафтусю» для більш широкого кола читачів у більш спрощеному варіанті, без «засилля» наукової термінології. До речі, в планах редакції «ТВ» є публікація такого матеріалу.

Модератором зустрічі виступив міський голова Андрій Кульчинський, котрий висловив чітке бачення майбутнього Трускавця. Подорожуючи світом і бажаючи нашому курорту тільки добра та процвітання, міський голова окрім теми «Нафтусі» зупинився на темах розширення меж курорту («Великий Трускавець»), диверсифікації наповнення оздоровчих та відпочинкових закладів, покращення логістики, і чітко визначив ціль – хоча б півмільйона гостей в рік, як це приблизно було в 1985-1986 рр.

Месиджі мера чіткі:

- Трускавець – не місто-мільйонник, і навряд чи зможе самостійно утримувати (фінансувати) дороговартісні наукові дослідження,

- комунальна ГГРЕС – не панацея, коли джерела не є у комунальній власності,

- Трускавець явно випереджає курорти Польщі по всіх параметрах (зокрема за кількістю та якістю діагностичних і лікувальних процедур), тож слід очікувати, що і надалі зростатиме кількість гостей саме з заходу,

- вузька перспектива розвитку Трускавця тільки як курорту може призвести до повторення «польської курортної кризи», коли в Польщі був відчутний спад попиту на оздоровлення, тож варто глянути на розвиток Трускавця з широкої перспективи і як туристичного, і як розважального центру, особливо в контексті розширення наших меж та можливостей,

- прийде той час, коли «Нафтусю» можна буде синтезувати, і до нього треба бути готовим,

- нові родовища (як відомі, так і ще не досліджені) цілющих мінеральних вод на Помярках, Орові, Модричах, Зимівках та на інших територіях Великого Трускавця сприятимуть більш стабільній та непохитній позиції Трускавця посеред інших курортів,

- занепокоєння викликає відсутність молодих послідовників теперішніх жерців науки,

- стратегія розвитку Трускавця повинна будуватися не на задоволенні теперішніх одномоментних споживацьких потреб, а працювати на перспективу, адже від цього залежить доля наших дітей.

Дискусія в рамках презентації книги «Жива вода Нафтуся» тривала близько години, в ній окрім згадуваних вище Ігоря Поповича та Андрія Кульчинського взяли участь громадські діячі Віктор Пиців, Ігор Пілько, Володимир Ключак та інші.

Видано книгу «Жива вода Нафтуся» за кошти міського бюджету, тож якщо медики чи інші зацікавлені особи хотіли б мати паперовий варіант брошури, то їм слід звернутися в міську раду. В той же час нагадуємо, що в Інтернеті це наукове видання доступне за посиланням http://protruskavets.org.ua/broshura-zhyva-voda-naftusya/

Володимир Ключак

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