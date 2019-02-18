Наші борчині – призерки обласного турніру

By  | 19.02.2019 | Filed under: Новини

16 лютого у Львові четверо вихованців Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» взяли участь в обласному турнірі з вільної боротьби «Відкрита першість СДЮШОР «Спартаківець» серед дівчат 8-10 та 11-12 років. Про це інформує адміністрація «Спортовця». Загалом змагались 75 юних борчинь з усіх спортивних шкіл та клубів Львівщини.

Призерами обласного турніру з вільної боротьби стали юні трускавчанки: І місце – Трач Вікторія, ІІ місце – Летуновська Даніела, ІІІ місця – Дзюбайло Андріана та Миколюк Ксенія (тренер ДЮСК Семен Гардій).

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