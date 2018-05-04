Наші ідеї та німецькі гроші

14 травня в Народному домі Трускавця відбулася перша робоча зустріч щодо формування Стратегії розвитку нашого міста-курорту. Представники діючої влади міста та опозиції, підприємці та представники санаторно-курортних закладів, депутати та журналісти, а також небайдужі трускавчани прийшли послухати німецьке бачення вирішення проблеми стратегії розвитку. Чому німецьке? Та тому, що головною персоною на цьому зібранні був не якийсь гість зі Львова і навіть не міський голова Трускавця, а представник німецької землі Ватлінґен, котра готова профінансувати розробку Стратегії розвитку Трускавця.

Як виявилося, вже є люди, які готові освоїти ці кошти. Це не хто інший як львів`яни, котрі придумали для Трускавця триповерховий логотип. Вони довго розповідали про свій досвід у розробці стратегій та про те, що основні цілі громада має визначати самостійно. А вже вони все це зберуть докупочки, проаналізують та й видадуть готовий продукт. Були роздані анкети для простих людей та підприємців, а наступна робоча зустріч відбудеться 2 липня.

Вже під час цього засідання прозвучали критичні зауваження у сторону стратегів за німецькі гроші. Чи не найдужче обурювалися ті, хто виступає проти Великого Трускавця, тобто приєднання до Трускавця семи сіл Дрогобицького та Сколівського районів. Мовляв, як це, розробляти Стратегію розвитку Трускавецької ОТГ, якої може й не бути, адже Модричі та Станиля категорично проти спільної ОТГ з Трускавцем? Дехто демонстративно покидав зал, а дехто обурювався вголос під час виступу, як це зробив громадський діяч Віктор Пиців. Саме йому задамо ряд запитань, чому ж він такий категоричний противник розробки цієї Стратегії.

- Пане Вікторе, міський голова закинув Вам, що Ви не житель Трускавця. Дійсно, чого Ви лізете у трускавецькі справи, а не займаєтеся Стратегією розвитку Стебника, де Ви зараз проживаєте?

- В Трускавці я народився, прожив більшу частину свого життя, з цим містом пов`язана моя робота. Як Вам відомо, я – екскурсовод. І хоча зараз я проживаю поза межами Трускавця, та я вболіваю за все, що відбувається в місті мого дитинства.

Сьогоднішній спіч міського голови я б охарактеризував словами «Чекати не можна вчитися». Криза – це найкращий спосіб дізнатися, чого людина хоче і чого може досягнути. Пан міський голова йшов на вибори зі своєю стратегією «Трускавець 2020». Його підтримала найсильніша тоді політична сила «Самопоміч». Як виявилося, три роки його діяльності на посаді міського голови відкинули Трускавець на двадцять років назад. За його каденції закрито верхній бювет, були спроби ввести платний вхід за вхід в нижній бювет, і курорт Трускавець перестав бути курортом, бо й досі не має статусу. Половина міста паралізована.

Що б сьогодні міський голова не говорив своїм виборцям, скільки доріг він би не ремонтував, які б казки не розказував жителям близьких сіл, які нібито ввійдуть в ОТГ (з його слів, методом замовчування), та він поховав курорт. Не може бути нижня частина курорту жива, а верхня мертва.

- Представник німецької землі Ватлінґен заявив, що розробляти Стратегію для Трускавця будуть представники визначеної структури зі Львова. Чи правильно це, що в цьому випадку хто платить гроші, той і музику замовляє? Це питання до Вас як до музиканта

- Так, мій викладач в музичному училищі колись давно навчив мене золотому правилу: «Як тільки музикант починає говорити про гроші, він перестає бути музикантом». Спочатку щоденна праця, яка переростає в талант та авторитет, а потім кошти.

Сьогодні під час зустрічі представники визначеної структури зі Львова разів десять повторювали, що Трускавець не отримає ні копійки за Стратегію. Зате працівники бюджетної сфери, яких зібрали в міській раді, повинні написати чого бракує місту, описати проблеми не тільки Трускавця, але й близьких сіл. Мені шкода було цих людей, які дивилися на міського голову і гостей зі Львова, і не могли міському голові нічого сказати, бо вони від нього залежні. Вони навіть не розуміли, що від них вимагають. Здається, міський голова і сам не розуміє, чого від нього хочуть. Але він розуміє, що дають гроші, і то «на шару». Ці кошти треба взяти – типове мислення працівника бюджетної сфери. Міський голова так і не виріс зі штанів головного лікаря. Мер міста повинен вести себе по-іншому.

- Якою Ви бачите Стратегію розвитку Трускавця? І чи потрібна вона?

- Стратегія місту потрібна, безперечно. Як потрібна і тактика. Але є нагальні проблеми, які місто повинно вирішувати вже. Трускавець за три роки так і не навчився заробляти гроші і ділитися ними з жителями міста. Інвестори жахаються міста, а всі ключові проекти замкнені на наближених до влади бізнесових структурах – вихідцях з рядів «Самопомочі», «Свободи» та деяких інших партій. Їм в місті комфортно, жителям – ні. Як некомфортно і туристам, курортникам, які приїжджають до Трускавця і кажуть: «Що сталося з містом? Чому закритий верхній бювет?». Це так, якби в Одесі закрили доступ до моря.

Спочатку треба привести місто в порядок, привести парк, модернізувати гідромінеральну базу, позбавитися радянських стандартів, які зберігає сервіс більшості санаторно-курортних закладів, і навчитися заробляти гроші, а не бездумно витрачати бюджетні кошти.

Трускавець так і не став курортом світового масштабу. За три роки при владі команди Кульчинського місто втратило можливість свого розвитку, своєрідний трамплін для руху вперед. Міський голова та його команда просто не в змозі брати на себе відповідальність за долю міста. І це найбільша біда Трускавця. Травень місяць, початок курортного сезону, а місто пусте. Всі напрацювання так званої промоції (поява в Трускавці польських туристів) – це напрацювання менеджерів санаторно-курортних закладів («Карпати», «Шахтар», «Кришталевий палац», «Міротель» та інші) та готельєрів і рестораторів міста, які починають розуміти, що головне – це не промоція, головне – не стратегія розвитку, а головне – це правильна маркетингова політика. Ми не продаємо «Нафтусю», ми надаємо послуги.

190 років «Нафтуся» підтримувала Трускавець і не давала йому зубожіти. Вся інфраструктура міста, його економіка тримається на мінеральній воді «Нафтуся». З гідромінеральною базою в місті проблеми. Приватні структури, які володіють ліцензією на видобуток «Нафтусі», нічого не роблять для того, щоб модернізувати курорт. І найгірше те, що ні одна політична сила Трускавця на це не реагує.

Трускавецькі депутати нагадують страусів, котрі запхали голови в пісок і чекають манни небесної. Так довго продовжуватися не може. Я хочу нагадати депутатам, міському голові, його заступникам, що в них крім прав є ще обов’язки перед громадою Трускавця. Ці обов’язки вони мають виконувати.

- Ваше ставлення до міського голови Трускавця та його команди останнім часом стало більш радикальним та агресивним. Чому?

- Я критикував і буду критикувати кожного, хто виступає проти громади Трускавця. Більшість моїх друзів сьогодні ведуть бізнес у Трускавці, і дотично в той чи інший спосіб залежні від міської влади та міського голови.

Критика моя є конструктивною. Якщо хтось її не розуміє, то я би радив йому виїхати з Трускавця на тиждень, потім повернутися і подивитися на себе зі сторони. Ще хочу нагадати депутатам, що світом править знання, а не нарощування власного капіталу.

Моє ставлення до міського голови і всієї команди «Самопомочі», а також до команди депутатів від «Свободи», які сьогодні в парі з Андрієм Кульчинським «керують» містом, є вкрай негативне. Якщо вони не змінять свого відношення до міста та його жителів, то на наступних виборах в них дуже мало шансів потрапити в раду.

Ще в мене склалося таке враження, що Трускавець без його згоди женили. Ще не створена Трускавецька ОТГ, ще не дали свою згоду на входження в ОТГ жителі Станилі та Модрич, а хтось вже пише для них стратегію розвитку. Без їхньої участі. Як відомо, закон каже, що об`єднання є добровільним. Так що у нас там з доброю волею?

Шкода представників Німеччини, які дійсно хочуть чимось допомогти місту. Складається таке враження, що окремі представники Львова просто хочуть «роздери банити» німецькі гроші. Трускавець вкотре хоче кинути тих, хто простягає йому руку допомоги.

Якби представники німецької землі Ватлінґен дали кошти на створення комунальної ГГРЕС та модернізацію бюветів, це було б найкращим подарунком міста-побратима для жителів Трускавця.

***

Хто правий у справі Стратегії розвитку Трускавця – чи Віктор Пиців, чи міський голова – покаже час. Як би там не було, та процес рушив. Якщо німці повністю оплачують розробку Стратегії розвитку, то хай собі вона буде. Навіть якщо Трускавець наслідує приклад Дрогобича, де розроблену американцями Стратегію тримали тільки для показу, а ніхто й не думав її реалізовувати, то це буде черговим доказом, що німці та інші іноземці нам не указ. А ми житимемо за принципами «якось воно буде» і «то ся зробить», тобто за інерцією…

А якщо серйозно, то Стратегія – це не панацея, і навіть ідеально розроблений документ потрібно час від часу (хоча б раз в два-три роки) коригувати. Якщо влада чесна, а до того ще й професійна, тоді й громада заможна. На жаль, так є не завжди. В Україні й поготів.

Володимир Ключак

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