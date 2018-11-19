Наші плавці останніми не припливають

16-17 листопада 2018 року у м. Дрогобич проводився Чемпіонат Львівської області серед юнаків з плавання. Про це інформує адміністрація ДЮСК «Спортовець». У змаганнях взяли участь 140 плавців з 15 команд Львівщини. Серед трускавецьких плавців найкращі результати показали вихованці відділення плавання ДЮСК «Спортовець» Міцьо Наталя (ІІ та ІІІ місце в особистому заліку на дистанціях 400 м комплекс і 200 м батерфляй) та Пахолок Олена (ІІІ місце 100 м на спині). У естафетному плаванні 4х100 м вільним стилем та у комбінованій естафеті трускавчанки двічі вибороли ІІІ місця. Підготували призерів Чемпіонату Львівщини з плавання тренери ДЮСК Андрій Жгута та Богдан Смеречинський.

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