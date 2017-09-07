Наші школи задніх не пасуть

Рейтинги – річ відносна. Для прикладу, рейтинги політичних сил, які переважно готуються на чиєсь замовлення, часто мають на меті сформувати громадську думку таким чином, щоб показати одну партію у більш вигідному світлі, а іншу – в менш вигідному. Простому читачеві важко розібратися, за якими критеріями складається той чи інший рейтинг, якою є репрезентативна вибірка, не кажучи вже про те, які ж маніпуляції були застосовані, щоб «добитися» «потрібного» результату.

В інших галузях життя рейтинги теж переважно мають на меті вплинути певним чином на громадську думку. Мовляв, такий-то університет дуже престижний, а такий зовсім ні, це видавництво популярне серед читачів, а на інше і зважати не варто, бо воно не ввійшло в «рейтинг». Зрештою, навіть рейтинги, які публікуються офіційними джерелами, переважно виконують приватні замовники, і є питання щодо того, чи варто їм сліпо довіряти на 100%.

Але якщо відкинути всі нюанси та перипетії навколо замовників та виконавців рейтингів, то варто визнати, що з них можна почерпнути важливу інформацію. Переважно тоді, коли таких рейтингів є декілька, і в ключовому вони збігаються. Досить лише пригадати собі 2014 рік, коли всі рейтинги однозначно віддавали перевагу лідерству Петра Порошенка в гонитві за президентське крісло. Або рейтинги 2015-2016, які показували рівень довіри до парламентського «Народного фронту» на позначці нижче статистичної похибки.

Цього тижня інформаційний освітній ресурс Osvita.ua оприлюднив рейтинг шкіл України 2017 року за результатами ЗНО. Школи ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Крім основного рейтингу шкіл України також опубліковані рейтинги шкіл всіх обласних центрів та областей України, а також рейтинги шкіл за окремими предметами зовнішнього незалежного оцінювання. Лідером рейтингу за результатами ЗНО серед областей стала Львівська область, друге і третє місце посіли Тернопільська та Київська області. Слід зазначити, що цей рейтинг було складено на основі офіційного звіту за результатами ЗНО 2017 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

На відміну від тих рейтингів, які оприлюднювалися нещодавно в деяких ЗМІ, рейтинг на Osvita.ua зроблено з врахуванням ряду моментів, які дозволяють його вважати об’єктивнішим та незаангажованішим. По-перше, враховано результати ЗНО всіх випускників шкіл, а не лише тих, які здобули найвищі бали. По-друге, чітко розділено рейтинги шкіл обласних центрів та шкіл областей. По-третє, зроблено колосальну роботу ранжування шкіл за результатами по окремих предметах (українська мова, математика, біологія, англійська мова і т.д.).

В рейтингу шкіл Львівської області (нагадаємо, що Львівщина зайняла перше місце серед областей по Україні) Дрогобиччина займає досить добрі позиції. І не лише тому, що Дрогобицький педагогічний ліцей найняв у рейтингу перше місце. Три десятки шкіл з Дрогобиччини переважно знаходяться у верхній частині рейтингу, до якого ввійшло 469 шкіл Львівщини (із загальної кількості біля 1300 шкіл області). У тому числі три трускавецькі школи зайняли досить непогані місця: НВК «СЗШ №2-гімназія» – 43 місце, СЗШ № 3 – 93 місце, СЗШ №1 – 113 місце (в загальноукраїнському рейтингу 685, 1373 та 1669 місця відповідно). «Підтягнули» Дрогобиччину не лише Дрогобич та Трускавець, але й Борислав, Стебник, Східниця, Підбуж, Меденичі, Уличне та декілька інших сіл району. Та все ж рівень знань учнів з міських шкіл є кращим, ніж в сільських, що чітко прослідковується з аналізу даного рейтингу.

В рейтинг потрапило багато так званих «шкіл нового типу», а саме гімназії та ліцеї. І це зрозуміло, адже навчаються в них переважно кращі учні, як, для прикладу, в Дрогобичі, де до гімназії чи ліцею рекрутуються «вершки» з дрогобицьких (і не тільки) шкіл. Звісно, Трускавецька школа-гімназія мала б вище місце, якби в розрахунок бралися результати ЗНО учнів виключно гімназійних класів, а не загалом гімназійних та звичайних, тож порівнювати, для прикладу, результати Трускавецької та Дрогобицької чи інших «класичних» гімназій без «звичайних» класів в цьому рейтингу є некоректно. Зрештою, як і вважати, що ті школи, які не потрапили в рейтинг, дають «погані» знання чи не дають їх взагалі. Адже загальновідомим є те, що навіть з «найгіршої» школи може вийти геній, якщо дитина має здібності, є наполеглива і заручиться підтримкою батьків та інших небайдужих людей.

Чим добрі такі рейтинги, як оприлюднений вищезазначеним інформаційним освітнім ресурсом? Та тим, що вони стимулюють як школи, які вже є в рейтингу, так і ті, які не потрапили до нього – одних зберегти чи покращити свої позиції, а других – «засвітитися», показати, що в них є потенціал. Адміністрації шкіл після оприлюднення таких рейтингів роблять висновки щодо ефективності роботи вчителів, адже, чого гріха таїти, є серед педагогів і такі, які думають виключно про репетиторство, а не про щоденну роботу з дітьми на уроках, за яку, між іншим, отримують не такі вже й малі гроші. Ну і ще один, надзвичайно важливий аспект – владні мужі на місцях мають змогу бачити, що їхня підтримка/непідтримка освітніх установ дає свої плоди, чи, навпаки, щось тих плодів не видно.

Тож приємно, що школи нашого регіону (Дрогобича, Трускавця, Борислава, Стебника, Східниці і ряду селищ та сіл) дали «плюс» Дрогобиччині. Як кажуть, якщо не маємо здобутків в економіці і маємо дороги одні з гірших в Україні, то похвалимося хоча б цим.

Весь рейтинг кращих шкіл Львівщини за результатами ЗНО-2017 можна переглянути за посиланням http://osvita.ua/school/rating/57250/

Володимир Ключак

Також читайте