Наслідки аварії газопроводу ліквідовано

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, вчора, 26 вересня, о 16:40 поступило повідомлення про пошкодження екскаватором газопроводу середнього тиску (труба діаметром 163 мм), під час виконання земляних робіт на вулиці В. Стуса, 9 у Трускавці. Внаслідок аварії було припинено постачання газу 9 500 абонентам м. Трускавця. Ремонтною бригадою ПАТ «Львівгаз» о 20.20 пошкодження газопроводу було ліквідовано. Подачу газу споживачам санаторно-курортного комплексу було відновлено пізно ввечері 26 вересня (після десятої вечора). Населенню Трускавця та решті абонентів газ буде подано сьогодні, 27 вересня.

Також читайте