Наслідки аварії газопроводу ліквідовано

By  | 27.09.2017 | Filed under: Надзвичайна ситуація, Новини

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, вчора, 26 вересня, о 16:40 поступило повідомлення про пошкодження екскаватором газопроводу середнього тиску (труба діаметром 163 мм), під час виконання земляних робіт на вулиці В. Стуса, 9 у Трускавці. Внаслідок аварії було припинено постачання газу 9 500 абонентам м. Трускавця. Ремонтною бригадою ПАТ «Львівгаз» о 20.20 пошкодження газопроводу було ліквідовано. Подачу газу споживачам санаторно-курортного комплексу було відновлено пізно ввечері 26 вересня (після десятої вечора). Населенню Трускавця та решті абонентів газ буде подано сьогодні, 27 вересня.

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